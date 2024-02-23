الجمعة 23 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

إسكان النواب: رأس الحكمة سيفتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في مصر

المهندس طارق شكري
المهندس طارق شكري فى مداخلة عبر قناة ON

قال المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مشروع رأس الحكمة، من المشروعات العملاقة، مؤكدًا أنه بُذل فيه الكثير من المجهود.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة لفضائية "ON" أننا سنجد استثمار حقيقي على أرض الواقع خلال السنتين القادمتين، بأموال تقدر بـ200 مليار دولار.

ونوه أن مشروع رأس الحكمة، يساهم في تحقيق الرخاء الاقتصادي، مؤكدًا أن مثل هذه المشروعات تساهم في توفير العملة الصعبة والتي تعتبر عصب الإقتصاد اليوم في أي دولة.

وأشار وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن مشروع رأس الحكمة، هو نتاج مجهود كبير وبنية تشريعية بسبب تعديل قانون الاستثمار، مضيفًا أن المشروع سيفتح شهية الكثير من المستثمرين للاستثمار في مصر.

وتابع أن مصر سهلت إجراءات الاستثمار، وذلك من خلال الرخصة الذهبية، كما أن الدولة شجعت المستثمر المحلي، بكل الطرق سواء في خدمات البنية التحتية، أو تسهيل الإجراءات التي كانت تعوق الكثير من المستثمرين.

إسكان النواب رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس طارق شكري

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