ماذا يستفيد المواطن من مشروع رأس الحكمة؟.. متحدث مجلس الوزراء يجيب

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مشروع بحجم رأس الحكمة، سيحمل الكثير من الفوائد المباشرة وغير المباشرة للاقتصاد المصري، من خلال توافر النقد الأجنبي، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على كافة الصناعات في الدولة.

ونوه "الحماصني"، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "ON"، أن من فوائد مشروع رأس الحكمة، يساهم في توفير العديد من فرص العمل، ومشاركة العديد من الشركات المصرية.

وأضاف أن مشروع رأس الحكمة، سيضم منشآت سياحية، بالإضافة إلى مشروعات خدمية، على سبيل المثال حي المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة، ومنطقة حرة.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، توفير موارد العملة الصعبة، سوف يضبط سعر الصرف، مضيفًا أن الدولة تتوقع خلال الفترة المقبلة القضاء على السوق الموازية والتي تسببت في الأزمة.

وتابع أن الإجمالي الخاص بمشروع رأس الحكمة 35 مليار دولار، ستسدد على قسطين، ومع بدء تشغيل المشروع، سوف تحصل الدولة المصرية على نسبة 35% من أرباح المشروع.