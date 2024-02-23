لجنة الإسكان بمجلس النواب: مصر أرض الفرص والاستثمار

قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن مصر أرض الفرص والاستثمار، ودليل على ذلك توقيع الدولة عقد مشروع رأس الحكمة، مؤكدًا أن مصر على الطريق الصحيح.

وأضاف "شكري"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مانشيت"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مشروع رأس الحكمة، ليس فقط مشروعا عقاريًا محددًا، بل يتوارثه المصريون جيلًا بعد جيل.

ونوه وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مشروع رأس الحكمة، هو مشروع دائم ومتنوع، يضم الكثير من المشروعات التي تجعل المدينة ليست سياحية فقط، بل عمرانية أيضًا.

وأكد أن مشروعات مثل مشروع "رأس الحكمة"، لا تتأثر بسبب أنها عقود واتفاقات بين الدول، مشيرًا إلى أن الإمارات ستكون حريصة كل الحرص لتنفيذ المشروع في التوقيت المحدد.

وتابع أن هناك فرص عمل للشباب المصري بسبب مشروع "رأس الحكمة"، وهذا يساهم في رفع مستوى المعيشة للمصريين، مضيفًا أن مصر تسير بخطوات جيدة نحو اقتصاد جيد واستثمار مرن.

وأردف أن البنية التحتية التي أنشئتها الدولة المصرية في المدن، كانت بمثابة التمهيد للاستثمارات الكبرى، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلك جهد كبير خلال العشر سنوات الماضية، وحان الآن جني الثمار.