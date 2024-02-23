الجمعة 23 فبراير 2024
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التخطيط العمراني: البنية التحتية هي حجر الأساس لمشروعات تطوير وتنمية الدولة

الدكتور محمود غيث
الدكتور محمود غيث

قال الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، إن خطة التنمية الإقتصادية لمصر، كانت تعد من منظور اقتصادي فقط، ولكن في الوقت الحالي، أصبحت أكثر شمولًا.

وأضاف "غيث"، خلال مداخلة لبرنامج "مانشيت"، والمُذاع على فضائية "سي بي سي"، أن مخطط التنمية الشامل، هو أعلى مستويات التخطيط، وهذا متمثل في مشروع رأس الحكمة.

ونوه رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن مشروع استثمار "رأس الحكمة"، ضمن مخطط كامل مدروس لتنمية الساحل الشمالي.

وتابع أن الكثير من المواطنين تغفل فكرة التخطيط العمراني، مؤكدًا أن ما يصرف للبنية التحتية هو تمهيد يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وبالتالي سيعود بالنفع على المواطن بعد ذلك.

وأشار إلى أن ما يتم تنفيذه هي محاور تنمية وليس طرق للحركة، حيث يربط بين مراكز التنمية في الطولة، وعلى المصريين أن يعوا ذلك، ولا يشنوا الحروب على الحكومة بسبب مشروعات التنمية.

وأردف رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمراني، أن البنية التحتية هي حجر الأساس لمشروعات تطوير وتنمية الدولة، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه من مشروعات للطرق والكباري هي وسائل لجذب الاستثمارات الكبرى.

التخطيط العمراني البنية التحتية تنمية الدولة مانشيت سي بي سي التنمية الاقتصادية الدكتور محمود غيث رأس الحكمة

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