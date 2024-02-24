السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

أسعار العملات الرقمية..زلزال في الكريبتو مع استمرار هبوط بيتكوين

العملات الرقمية
العملات الرقمية

تراجعت أسعار العملات الرقمية، خلال تعاملات اليوم السبت 24 فبراير2024، حيث سجلت عملة بيتكوين 51 ألف دولار، وتراجعت القيمة السوقية للعملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم إلى مستوى 1.00 تريليون دولار.

وسجل سعر عملة بيتكوين تراجعا بنسبة 0.41%، ليصل إلى 51.023.7 دولار وتراجع حجم التداولات على بيتكوين إلى 24.61 مليار دولار خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وتراجعت سعر عملة "إيثريوم" بنسبة 0.41% دولار مسجلًا 2.947.97 دولار، وتراجعت عملة "كاردانو" بنسبة 1.39%، ليسجل 0.5803 دولار.

وتراجعت عملة "سولانا" بنسبة 1.30% ليسجل 101.186 دولار، وسجلت عملة "دوج كوين" وارتفاع بنحو 1.00%، لتصل إلى مستويات 0.084912 دولار، وتراجعت عملة "شيبا" بنسبة 0.52% إلى مستويات 0.00949 دولار، وتراجعت العقود الذكية "AV AX" في حدود 1.15% إلى مستويات قرب 36.17 دولار.

كما تراجعت سعر عملة "تيرا" بنسبة 1.37% إلى مستويات 0.001222 دولار، وارتفعت عملة "FTX Token" بنسبة 1.06% إلى مستويات 1.7603 دولار، وتراجعت عملة ريبيل بنسبة 0.11% إلى مستويات 0.53959 دولار.

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إطلاق صندوق تداول فوري لإيثيريوم

وفي تقرير سابق من وكالة بلومبرج أظهرت عملة إيثيريوم نموا مؤخرا على بيتكوين على أساس سنوي، ويأتي هذا النمو إلى توقعات إطلاق صندوق تداول فوري لإيثيريوم في البورصة Ethereum Spot ETF.

ويشير التقرير إلى أن العملة الرائدة في عالم العملات الرقمية المشفرة قد شهدت اهتماما ملحوظا منذ عام وحتى الآن نتيجة لتوقعات بإطلاق دفعة جديدة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة.

وسجل سعر عملة الإيثيريوم ارتفاعا بنسبة 28٪ هذا العام، مقابل 21٪ فقط لعملة البيتكوين، مما يعكس تحولا عن الفترات السابقة التي تصدّرت فيها بيتكوين هذا المقياس.

ففي العام الماضي، حققت بيتكوين نموًا بمعدل 158٪ بفضل تجدّد الاهتمام المؤسساتي بها، بينما ارتفعت إيثيريوم بنسبة 80٪.

العملات الرقمية
العملات الرقمية
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