انهيار السوق السوداء للدولار والذهب يلحق بها.. و"رأس الحكمة" كلمة السر

تراجع سعر الدولار في السوق الموازية "السوداء" بشكل كبير، منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، التي ستوفر سيولة دولارية تصل إلى 35 مليار دولار على دفعتين، خلال شهرين.

وسجّل الدولار نحو 48 جنيهًا خلال تعاملات اليوم بالسوق الموازية، ليفقد نحو 17 جنيهًا عن أسعار أمس، مع توقعات باستمرار التراجع خلال الفترة المقبلة.

"الدستور" تحدث إلى خبراء ومختصين حول التراجعات التي يشهدها سعر الدولار في السوق الموازية، والانخفاض السريع في أسعار الذهب، والتوقعات خلال الفترة المقبلة بشأن سعر العملة الصعبة والمعدن النفيس.

الدولار دون الـ50 جنيهًا فى السوق الموازية

قالت الخبيرة المصرفية، سهر الدماطي، إن الإعلان عن تفاصيل الصفقة الكبرى لمشروع رأس الحكمة بالساحل الشمالي أدى لانهيار كامل للسوق السوداء للدولار، مشيرة إلى تراجع العملة الخضراء بنحو 17 جنيهًا (من 65 إلى 48 جنيهًا).

وتوقعت الخبيرة المصرفية استمرار التراجع خلال الأيام المقبلة، ليصل سعر الدولا إلى معدله الطبيعي دون 44 جنيهًا، بعد ضخ البنك المركزي كميات كبيرة من النقد الأجنبي في البنوك.

وأشارت إلى أن الدولة اتخذت مجموعة من الإجراءات الحاسمة لضرب سوق العملة السوداء وتوفير السيولة الدولارية، ما سيقضي على وجود سعرين للعملة، لافتة إلى أن البنك المركزي يدرس آليات السوق ولديه قرارات مناسبة لضبط سعر الصرف وتحقيق استقرار اقتصادي.

تراجع كبير فى أسعار الذهب

ولفتت إلى أن الذهب تراجع أيضًا نحو 450 جنيهًا منذ الإعلان عن صفقة رأس الحكمة، أمس الجمعة، متوقعة تراجعه دون 3 آلاف جنيه خلال الأيام المقبلة.

وفي ذات السياق، أشار هاني ميلاد، رئيس شعبة المجوهرات والمعادن الثمينة بالغرف التجارية بالقاهرة، إلى أن أسعار الذهب تراجعت بعد الإعلان عن توقيع صفقة تطوير رأس الحكمة وتوفير سيولة دولارية كبيرة بقيمة 35 مليار دولار خلال الأيام المقبلة.

وتابع: الدولار بالسوق السوداء تراجع أيضًا بشكل كبير، وهذا أدى إلى تراجع أسعار الذهب ليفقد نحو 450 جنيهًا في سعر الجرام، مشيرًا إلى أن هذه التراجعات المتتالية أمر طبيعي بعد دخول استثمارات كبيرة.