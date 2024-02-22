قبل الغرامة| اعرف قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2024

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال خلال الساعات القليلة الماضية عن كيفية معرفة فاتورة التليفون الأرضي 2024.

فاتورة التليفون الأرضي الجديدة 2024

تبدأ الشركة المصرية للاتصالات في إصدار الفاتورة الجديدة أبريل 2024 يوم الأحد 14 أبريل والتي تشمل حساب المكالمات خلال أشهر "يناير، فبراير، مارس 2024".

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

وينشر الدستور في هذا التقرير كل ما تريد معرفته عن قبل الغرامة، قيمة فاتورة التليفون الأرضي 2024 ورابط الاستعلام عن استعلام عن الفاتورة وكيفية دفع الفاتورة.

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي 2024

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات وي فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يوم 14 يناير الماضي، وإتاحة الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر كامل بدون أي غرامات تأخير أو رسوم إدارية إضافية حتي يوم الأربعاء 14 فبراير.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي 2024

بعدها قامت الشركة بفرض غرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات أو 1.5 % من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل إلى استقبال فقط، يتم خلالها اتاحة دفع الفاتورة حتي يوم الخميس 14 شهر مارس 2024 على أن يتم قطع الخدمة نهائيا على العميل بعدها.

فاتورة التليفون الأرضي 2024

وحولت الشركة 6 ملايين عميل لنظام الدفع المسبق للفواتير، ضمن خطة الشركة للتحول إلى الشمول المالي والخدمات الالكترونية وهذا ادي إلى إتاحة خدمات جديدة للدفع أمام المستخدمين.

12.5 مليون مشترك في الهاتف الثابت

وسجل عدد مشتركي التليفون الأرضي نحو 12.5 مليون مشترك بنهاية شهر ديسمبر الماضي ، ويمثل القطاع المنزلي نحو 90 % من عدد الاشتراكات الارضية والقطاع التجاري 8% والقطاع الحكومي 2%.

150 مليار استثمارات في البنية التحتية

وضخت الشركة المصرية للاتصالات استثمارات تقدر بنحو 150 مليار جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات ونشر كابلات الفايبير محل الكابلات النحاسية بهدف توصيل الانترنت الارضي لنحو 3.5 مليون منزل.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي we عبر موقع المصرية للاتصالات

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة من خلال هذه الخطوات.

يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي ايكونة فاتورة التليفون الأرضي من هنا

معرفة فاتورة التليفون الأرضي

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني.

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال إدخال كود المحافظة ورقم التليفون.