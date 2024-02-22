الخميس 22 فبراير 2024
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مصر

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024 وشروط وكيفية تقسيطها

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

يتساءل الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، عبر محركات البحث العالمية. حيث يبدأ المواطنون في دفع فاتورة التليفون الأرضي للشهور "يناير- نوفمبر- ديسمبر" اعتبارًا من يوم 15 من الشهر الجاري. ويمكنهم تسديد فاتورة التليفون الأرضي لمدة شهر دون تطبيق غرامات أو تحويل الخط إلى نظام الاستقبال حتى يوم 15 نوفمبر 2024.

فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024

وفي إطار الأخبار الخدمية التي يقدمها «الدستور» للقراء يوميًا، نرصد في السطور التالية كافة التفاصيل المتعلقة بسداد فاتورة التليفون الأرضي شهر يناير 2024.

موعد دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024

تتيح الشركة المصرية للاتصالات إمكانية دفع فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024، من يوم الإثنين الموافق 1 يناير 2024، وتتيح الشركة الاستعلام عنها والدفع من خلال الموقع الإلكتروني للشركة بفترة سماح 20 يومًا، وفي حالة عدم سداد الفاتورة يتم تحويل الخط إلى نظام الاستقبال فقط لمدة 7 أيام، وفي حالة عدم السداد يتم رفع الخدمة مؤقتًا وهو ما يؤثر على الانترنت المنزلي.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024 

تقدم شركة WE خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر يناير 2024 من خلال تطبيق MY WE "ماي وي" التابع للشركة المصرية للاتصالات، بالإضافة إلى إمكانية الاستعلام عن الفاتورة عبر موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني. يمكنك القيام بذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى شهر فبراير 2024 والخطوات

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024

- زيارة موقع المصرية للاتصالات من هنا.

- إدخال كود المحافظة.

- إدخال رقم التليفون الأرضي.

- ستظهر قيمة المبالغ المستحقة والفواتير المطلوب سدادها.

بهذه الطريقة يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وسدادها بكل سهولة.

خطوات دفع فاتورة التليفون الأرضي أون لاين 

1. ادخل إلى موقع المصرية للاتصالات الإلكتروني عبر هذا الرابـــــــــــــــط.

2. استعلم عن قيمة الفاتورة.

3. اختر أيقونة دفع فاتورة التليفون الأرضي.

4. أدخل كود المحافظة.

5. أدخل رقم التليفون الأرضي المراد سداد فاتورته.

6. اضغط على «السداد الإلكتروني».

7. اضغط على زر «ادفع».

8. أدخل البيانات المطلوبة وطريقة الدفع المناسبة «فيزا / ماستر كارد».

9. اضغط على خانة «سدد».

تقسيط فاتورة التليفون الأرضي المنزلي

1. يمكن طلب تقسيط فاتورة الخط الأرضي المنزلي إذا كانت قيمتها أكبر من 1000 جنيه، من خلال أحد فروع WE.

2. العميل يلتزم بسداد دفعة مقدمة على الأقل 25% من قيمة الفاتورة.

3. بعد التحقق من صلاحية التقسيط والحصول على الموافقات اللازمة، يتواصل مركز خدمة العملاء مع العميل لإبلاغه بخطة التقسيط.

4. قيمة القسط تكون القيمة المتبقية من الفاتورة بعد خصم قيمة الدفعة المقدمة مقسمة إلى أقساط متساوية.

5. يتم إضافة مصاريف إدارية تشمل قيمة الضريبة المضافة الخاصة بها إلى قيمة كل قسط.
أقرأ أيضًا: قبل الغرامة| كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

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