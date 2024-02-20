الثلاثاء 20 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

قبل الغرامة| كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

فاتورة التليفون الأرضي 
فاتورة التليفون الأرضي 

يتسال كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال عن خلال الساعات القليلة الماضية عن رابط الاستعلام عن  فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024.

من المقرر أن تصدر الشركة المصرية للاتصالات فاتورة ابريل 2024 يوم الاحد 14 ابريل والتي تشمل حساب المكالمات خلال اشهر " يناير فبراير مارس 2024".

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي 2024

 

وينشر الدستور في هذا التقرير كل ما تريد معرفته رابط الاستعلام عن استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يناير 2024 وكيفية دفع الفاتورة.

ميعاد استحقاق فاتورة التليفون الأرضي 2024

أصدرت الشركة المصرية للاتصالات وي فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يوم 14 يناير الماضي، وإتاحة الشركة دفع الفاتورة لمدة شهر كامل بدون أي غرامات تأخير أو رسوم إدارية إضافية حتي يوم الأربعاء 14 فبراير.

آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي الجديدة يناير 2024 

بعدها قامت الشركة بفرض غرامة تأخير بقيمة 10 جنيهات أو 1.5 % من قيمة الفاتورة مع تحويل خط العميل إلى استقبال فقط، يتم خلالها اتاحة دفع الفاتورة حتي يوم الخميس 14 شهر مارس 2024 على أن يتم قطع الخدمة نهائيا على العميل بعدها.

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فاتورة التليفون الأرضي 2024

وحولت الشركة 6 ملايين عميل لنظام الدفع المسبق للفواتير، ضمن خطة الشركة للتحول إلى الشمول المالي والخدمات الالكترونية وهذا ادي إلى إتاحة خدمات جديدة للدفع أمام المستخدمين.

12.5 مليون مشترك في الهاتف الثابت 

وسجل عدد مشتركي التليفون الأرضي نحو 12.5 مليون مشترك بنهاية شهر ديسمبر الماضي ، ويمثل القطاع المنزلي نحو 90 % من عدد الاشتراكات الارضية والقطاع التجاري 8% والقطاع الحكومي 2%.

 

150 مليار استثمارات في البنية التحتية

 

وضخت الشركة المصرية للاتصالات استثمارات تقدر بنحو 150 مليار جنيه لتطوير وتحديث البنية التحتية للاتصالات ونشر كابلات الفايبير محل الكابلات النحاسية بهدف توصيل الانترنت الارضي لنحو 3.5 مليون منزل.

 

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي weعبر موقع المصرية للاتصالات

 

يقوم العميل بالاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي الجديدة من خلال هذه الخطوات

يقوم العميل بفتح موقع الشركة المصرية للاتصالات والدخول علي ايكونة فاتورة التليفون الأرضي من هنا

 

معرفة فاتورة التليفون الأرضي 

 

تسجيل اسم المستخدم وكود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي والبريد الإلكتروني.

اختر إرسال رقم التأكيد على رقم الجوال أو البريد الإلكتروني.

ثم يتم الاستعلام عن الفاتورة من خلال إدخال كود المحافظة ورقم التليفون.

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