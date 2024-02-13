وفد صناعة الشيوخ يزور اقتصادية قناة السويس للتعرف على المشروعات الجارية

استقبل اللواء وليد يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، وفد لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ؛ وذلك بمقر الهيئة بالسخنة للتعرف على عدد من أبرز المشروعات المقامة بمنطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية.

وفي مستهل الزيارة عقد نائب المنطقة الجنوبية اجتماعًا مع السادة أعضاء لجنة صناعة الشيوخ الموقرين، وقدم عرضًا تقديميًّا تناول أبرز محاور الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود المبذولة في سبيل تنفيذها بالتعاون مع شركاء التنمية من المطورين الصناعيين ومشغلي الموانئ، ودعم مؤسسات الدولة المختلفة؛ حيث تشمل محاور الاستراتيجية توطين 21 قطاعًا مختلفًا تتنوع ما بين الصناعي والخدمي واللوجستي، فضلًا عن الجهود الترويجية العالمية سواءً من خلال الحملات الإعلامية محليًّا وعالميًّا أو من خلال الجولات الترويجية لمختلف دول العالم للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة والمزايا التنافسية للمنطقة وأسهمت تلك الجهود بدورها في جذب العديد من المشروعات بالمناطق الصناعية والموانئ.

أبرز نجاحات الهيئة في الأنشطة المختلفة

وأشار نائب رئيس الهيئة خلال الاجتماع إلى أبرز نجاحات الهيئة في الأنشطة المختلفة حيث نجحت الهيئة في تشغيل أول مشروع للوقود الأخضر الذي أسفر خلال نحو 10 أشهر فقط من افتتاحه عن تصدير أول شحنة أمونيا خضراء تم إنتاجها داخل الهيئة لدولة الهند، وكذلك النجاح في استعادة نشاط تموين السفن بالوقود بنوعيه التقليدي والأخضر من خلال موانئ الهيئة، فضلًا عن الخطوات التي قطعتها الهيئة في محور رقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين سواء لخدمة الشباك الواحد أو لخدمات الضرائب والجمارك.

وأعقب الاجتماع توجه الوفد لزيارة بعض المشروعات الحالية بمنطقة السخنة المتكاملة والتي تعمل في مجالات: (المشروعات الهندسية والألياف الضوئية والأجهزة الكهربائية والفايبر جلاس والإلكترونيات والمنتجات الصحية والبلاستيكية والمحاليل الطبية ووحدات الإضاءة)، وأبدى الوفد إعجابه بالتقدم الذي تحرزه الهيئة، والدعم الذي توليه للمستثمرين وشركاء النجاح، مؤكدين ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق قفزات في المشروعات والاستثمارات في المرحلة المقبلة.