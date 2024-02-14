السبت.. جامعة مصر للمعلوماتية تنظم "open day" للطلاب الجدد وأولياء الأمور

تنظم جامعة مصر للمعلوماتية النسخة الثانية من فعاليات اليوم المفتوح - الـ (open day) السبت المقبل 17 فبراير، من العاشرة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا، للطلاب الجدد من المصريين والوافدين من حملة شهادة الثانوية العامة وما يعادها من الشهادات العربية والأجنبية.

ويهدف اليوم لتعريف الطلاب أكثر على الجامعة ونظام الدراسة القائم على أحدث التقنيات المتطورة، ومساعدتهم في المعرفة الكافية على المجالات العلمية المتاحة والمطلوبة في سوق العمل المحلي والعالمي، وذلك بحرم الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضحت الجامعة، أنه على الراغبين حضور الـ (open day) من الطلاب أو أولياء الأمور، القيام بالتسجيل من خلال الموقع الرسمي لجامعة مصر للمعلوماتية، أو عن طريق الرابط المخصص للتسجيل "EUI Open Day Registration"، حيث توفر الجامعة وسائل انتقال للراغبين في الحضور من نقاط الالتقاء لسهولة الوصول إلى الجامعة.

ووسيتمكن الزوار خلال فعاليات اليوم المفتوح، من القيام بجولة في الحرم الجامعي والمرافق والمعامل الحديثة التي تتضمنها الجامعة، والتعرف على فرص المنح المتدرجة المختلفة التي تقدمها الجامعة في جميع الكليات بهدف توطين صناعة التكنولوجيا ومستحدثاتها في مصر.

وأعربت الجامعة عبر موقعها الإلكتروني عن جاهزيتها لاستقبال الطلاب الجدد، وسعادة جميع هيئاتها باستضافة المتفوقين والناجحين في الثانوية العامة وما يعادلها بحرم الجامعة ضمن فعاليات اليوم المفتوح، الذي يعد فرصة مثالية للاستكشاف والتعرف أكثر على الجوانب الفريدة للبرامج الأكاديمية التي تقدمها جامعة مصر للمعلوماتية، حيث تحرص على تقديم تجربة تعليمية شاملة، مع الالتزام الثابت بالتميز في التدريس والبحث وتعزيز قدرات الطلبة، فضلًا عن تزويدهم بالمهارات لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

يأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته الجامعة في النسخ السابقة لليوم المفتوح الذي تنظمه كل فترة، لتعريف الطلاب على كليات الجامعة (الهندسة، وعلوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم) وما تقدمه من برامج أكاديمية يبلغ عددها 16 برنامج، بالإضافة إلى المنح التي تقدمها وطرق التقديم للالتحاق بالجامعة.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وإفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي علوم الحاسب والمعلومات، الهندسة، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات والميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.