وزير الاتصالات يشارك فى جلسة نقاشية بالقمة العالمية للحكومات بدبى

شارك د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان "كيف تطوع الحكومات التطور التكنولوجى فى خدمة المجتمعات؟" ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات بدبى فى الإمارات؛ حيث تناولت الجلسة التحديات التى تواجه الحكومات عند تبنى تقنيات جديدة مع الحرص على عدم ترك مجتمعاتها تتخلف عن ركب التقدم، وطرق إيجاد وتيرة متوازنة للتقدم التكنولوجى والاستخدام الأخلاقى للتكنولوجيات الناشئة، والإجراءات التى يجب على الحكومات اتخاذها لتحقيق التوازن بين الضرورة الأخلاقية التى تعزز مشاركة جميع فئات المجتمع والحفاظ على قدرتها التنافسية تكنولوجيًا فى المشهد العالمى.

الانتهاء من ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية

وشارك فى الجلسة المهندس ماجد المسمار، المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية فى الإمارات والبروفسير مصطفى سيسية، أستاذ التعلم الآلى فى المعهد الإفريقى للعلوم والرياضيات، وأدار الجلسة الإعلامية إيمان لحرش، مقدمة أخبار وبرامج فى قناة سكاى نيوز عربية.

وفى كلمته خلال الجلسة، استعرض د. عمرو طلعت تجربة مصر فى تبنى التكنولوجيا لتحقيق التحول الرقمى؛ حيث أوضح الوزير أن منهجية عمل استراتيجية مصر الرقمية التى تم وضعها فى 2018 تتبنى نهج شامل للمجتمع بأكمله لدفع التحول الرقمى فى مصر، لافتًا إلى أنه تم ربط أكثر من 100 قاعدة بيانات حكومية ببعضها للوصول إلى صورة رقمية متكاملة للمواطنين بما يسهم فى تقديم الخدمات لهم بشكل أفضل؛ مضيفًا أنه تم إطلاق منصة الرقمية والتى تضم قرابة 170 خدمة حكومية رقمية يتم إتاحتها لجميع المواطنين بيسر وسهولة عبر منافذ متعددة تشمل إلى جانب المنصة كل من تطبيق على الهاتف المحمول، ومكاتب البريد، ومركز اتصال، حيث يتم العمل على بناء منصة متكاملة الخدمات تشمل كل قطاعات الدولة لتقديم خدمات تركز على المواطن.

تنفيذ مشروع حياة كريمة لخدمة 60 مليون مواطن

وأشار وزير الاتصالات إلى جهود الدولة فى تطوير البنية التحتية الرقية فى جميع أنحاء الجمهورية؛ لافتًا إلى مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى المشروع القومى "حياة كريمة" من خلال تنفيذ مشروعات لتطوير البنية التحتية الرقمية وتوصيل خدمات الإنترنت فائق السرعة للقرى لخدمة نحو 60 مليون مواطن.

وذكر د. عمرو طلعت أبرز التحديات التى تواجه الحكومات عند تبنى تقنيات جديدة لتحقيق التحول الرقمى والتى تشمل وضع إطار للأوليات المتعلقة بتقديم الخدمات للمواطنين وضمان حوكمتها، وأن تحظى بثقة المواطنين فى كونها فعالة وشاملة للجميع.

وأضاف طلعت أنه تم التوسع فى برامج بناء القدرات الرقمية بشكل كبير والتى تضاعفت 100 مرة خلال 5 سنوات لترتفع من 4 آلاف متدرب إلى مستهدف 400 ألف متدرب فى جميع أنحاء الجمهورية من مختلف الفئات العمرية خلال العام المالى الحالى؛ موضّحًا أنه تم إنشاء 20 مركزًا من مراكز إبداع مصر الرقمية ضمن خطة تستهدف إنشاء مركز بكل محافظة لدعم الابتكار التكنولوجى فى جميع أنحاء الجمهورية، حيث يتم من خلالها توفير البرامج التدريبية لبناء القدرات واحتضان الأفكار الريادية الخاصة بمجالات تكنولوجيا المعلومات.

وزير الاتصالات مع مسئولي شركة جوجل

وعلى هامش فعاليات القمة العالمية للحكومات؛ التقى د. عمرو طلعت مع بليس أجويرا إى أركاس، نائب رئيس شركة جوجل للأبحاث والرئيس التنفيذى للتكنولوجيا المعنية بالمجتمع والتكنولوجيا، ومارتن روسكى مدير الشؤون الحكومية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة جوجل.

وتمت مناقشة مشروعات شركة جوجل فى مصر، كما تم تسليط الضوء على الخطط الاستثمارية للشركة خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ.