الاتصالات: 12.48 مليون مشترك بالهاتف الأرضي بنهاية ديسمبر الماضي (خاص)

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر، اليوم الإثنين، عن وزارة الاتصالات أن عدد مشتركي الهاتف الثابت سجل نحو 12.48 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 11.59 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 7.71 % وشهري 0.63 %.

21 مليون خط ارضي بالسنترالات

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن إجمالي سعة السنترالات بلغت نحو 20.98 مليون خط أرضي بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 21.81 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تغير سنوي 3.78 % وشهري 1.44 %.

وألمح التقرير أن معدل انتشار الهاتف الثابت في مصر بلغ 11.6 % في حين سجل عدد السنترالات نحو 1651 سنترالا منها نحو 1055 سنترالا في الريف.

90 % استحواذ القطاع المنازل علي الهاتف الثابت

وأشار التقرير أن القطاع المنزلي استحوذ علي 90 % من عدد مشتركي الهاتف الثابت تليه القطاع التجاري بنحو 8 % وأخير القطاع الحكومي 2 %.

وأضاف التقرير أن نسبة مستخدمي الإنترنت عن طريق المحمول من إجمالي مشتركي المحمول سجل 72.20 % بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 69.51 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 2.69 % وشهري 0.27 %.

القاهرة تتنافس مع الدلتا على مستخدمي الإنترنت الأرضي

وذكر التقرير أن القاهرة الكبير تساوت مع الدلتا في الاستحواذ علي مشتركي الإنترنت الأرضي بنحو 35 % تليها الوجه القبلي بنحو 15 % ثم الإسكندرية ومطروح بنحو 9 % وأخير مدن القناة وسيناء والبحر الأحمر بنحو 6 %.

ونفذت الشركة المصرية للاتصالات خطة لرفع كفاءة شبكات الاتصالات واستبدال الكابلات النحاسية بكابلات الألياف الضوئية الفايبر باستثمارات تخطت 100 مليار جنيه في حين استقبلت العام الجديد بالحصول على رخصة الجيل الخامس مقابل 150 مليون دولار بهدف تقديم خدمات متكاملة على الهاتف الثابت والمحمول وخدمات الإنترنت.