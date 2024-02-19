الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

وزير الاتصالات: مصر من أوائل الدول التى نفذت استراتيجية وطنية لحماية البيانات

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الوزارة تقوم بتنفيذ إستراتيجية وطنية للأمن السيبراني تستهدف حماية كل البيانات وصد الهجمات الإلكترونية على مصر بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن مشروعات التطوير والرقمنة أدت إلى زيادة البيانات وكان لا بد من حمايتها.

 

خطة وطنية لحماية البيانات 

وأضاف الوزير في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن إنشاء المجلس الأعلى للأمن السيبراني ووضع خطة وطنية لحماية البيانات كان البداية الحقيقية لهذه المنظومة، مشيرًا إلى أن حروب الجيل الرابع والخامس تستهدف البيانات، مشيرًا إلى أن مصر سعت مبكرًا لتأمين وربط قواعد البيانات وتنقيتها ودمجها والحفاظ على سريتها، مشيرًا إلى أن مصر من أوائل الدول التي تولى اهتمامًا كبيرًا بهذه المنظومة.

 

إنشاء المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات

وأكد الوزير أن إنشاء المركز الوطني للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات بهدف تقديم الدعم اللازم لحماية البنية التحتية القومية للمعلومات المهمة خاصة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي.

وقال الوزير إن الدولة قامت بتطوير منظومة التشريعات والقوانين الحالية تتواكب مع عصر الجرائم الإلكترونية، وتم بالفعل إصدار قانون حماية البيانات، وجار وضع اللائحة التنفيذية للقانون، موضحًا أنه تم إحداث ثورة تشريعية في منظومة القوانين القديمة لتلبي التشريعات الرقمية الحالية.

 

 

10.5 تريليون دولار حجم الجرائم الالكترونية  بحلول عام 2025 

وألمح الوزير، إلى أن حماية البيانات وتأمينها جزء مهم من منظومة التحول الرقمي والشمول المالي التي تقوم بتنفيذها مؤسسات الدولة، مؤكدًا تكاتف جميع الجهات للوصول إلى أعلى معايير التأمين والحماية لهذه البيانات.
وتصل حجم فاتورة جرائم الإنترنت عالميًا نحو 7 تريليونات دولار بنهاية عام 2023 متوقعًا أن تصل إلى نحو 10.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2025 بنمو يقدر بنحو 15%.

الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات استراتيجية وطنية استراتيجية وطنية للأمن السيبراني الهجمات الالكترونية المجلس الأعلى للأمن السيبرانى مصر

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية توسيع استثماراتها فى مصر

الأكثر قراءة

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

اتصال مع مصر يشعل الخلافات في إسرائيل.. ماذا حدث بين جانتس ونتنياهو؟

لتلبية احتياجات المواطنين.. إعادة توزيع منافذ أهلًا رمضان المتحركة جغرافيًا بنطاق كل محافظة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟

ضبط حارس عقار وزوجته بتهمة قتل تاجر فى الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى في مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

لواء.حمدى البطران

السلام الأمريكى

سيد الابنودى

كيف أضاءت «لمبة الجاز والرتينة» عقول علماء ومبدعى مصر؟

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟