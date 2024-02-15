وزير الاتصالات يبحث مع شركات عالمية توسيع استثماراتها فى مصر

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجموعة من اللقاءات مع مسئولى عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات؛ لبحث فرص التعاون والاستثمار في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

جاء ذلك على هامش ختام مشاركته فى فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها مدينة دبي.

عقد الوزير اجتماعًا مع هيلينا ليرش مديرة السياسة العامة العالمية في شركة بايت دانس الصينية المالكة لتطبيق "تيك توك"، تم خلاله استعراض خطط شركة تيك توك بمصر؛ وذلك بحضور فرح طوقان مديرة السياسة العامة للشركة في الشرق الأوسط وإفريقيا.

كذلك بحث الدكتور عمرو طلعت مع خالد الجبالي رئيس شركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورئيس العمليات في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا، وعدد من قيادات الشركة؛ خطة الشركة للتوسع فى حجم أعمال مركزها بمصر لخدمات التعهيد.

وجرى خلال اللقاء استعراض نموذج أكاديمية تدريب شركة ماستركارد التى يتم الإعداد لإطلاقها، والمنح الدراسية المختلفة التى تقدمها مؤسسة ماستركارد، كما تمت مناقشة مشروعات الشركة فى تطبيقات الحكومة الرقمية والمجالات المحتملة للتعاون.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع مريم النعيمى مؤسسة ورئيسة "مجموعة تفاصيل"، وعدد من قيادات المجموعة الإماراتية المتخصصة في مجال تعهيد الأعمال التجارية؛ وناقش اللقاء خطط شركة Tafaseel BPO في مصر.

واختتم الدكتور عمرو طلعت لقاءاته بعقد اجتماع مع هشام فايد مدير شركة "دى إكس سي" لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث بحث اللقاء خطط الشركة للتوسع فى مصر والشرق الأوسط.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، ورنا حته معاون الوزير لشئون المتابعة.

في سياق متصل ترأس الدكتور عمرو طلعت، ونظيره الدكتور عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بعد بالإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات مائدة مستديرة حول بناء أنظمة مسئولة فى عصر الذكاء الاصطناعى بهدف استشراف المستقبل الرقمى الآمن، وتبادل الأفكار والرؤى التى تضمن الاستخدام المسئول لهذه التطبيقات؛ وذلك بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين ومسئولى القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وخبراء الذكاء الاصطناعى.

وتناولت النقاشات التقدم التكنولوجى السريع ودمج الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، وضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعى المسئول وتحديد الآثار الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى القطاعين الحكومى والخاص. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لتطوير سياسات وأطر عمل مسئولة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وأهمية توجيه صناع السياسات والقادة لتعزيز التطوير المسئول لتقنيات الذكاء الاصطناعى وصياغة الأطر التنظيمية التى تستشرف أفضل مستقبل رقمي.

جدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد شارك ضمن وفد وزارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى فعاليات "القمة العالمية للحكومات 2024" بدبى خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجارى؛ حيث شارك الدكتور عمرو طلعت فى جلسة نقاشية ضمن فعاليات القمة حول تطويع الحكومات للتكنولوجيا لخدمة المجتمعات، وكذلك شارك فى جلسة ضمن فعاليات منتدى الإدارة الحكومية العربية حول موقع الحكومات العربية على خارطة الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتقدمة.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت، على هامش فعاليات القمة، لقاءات مع مسئولين حكوميين ومسئولى عدد من شركات القطاع الخاص لبحث التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.