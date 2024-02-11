الأحد 11 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات تلتقي مجموعة من العاملين بالصناعات اليدوية بمركز أشمون بالمنوفية

هبه صالح
هبه صالح

أجرت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات iTi التابع لوزارة الاتصالات، زيارة ميدانية لمركز أشمون بمحافظة المنوفية وعدد من القرى المحيطة بها وذلك للتعرف على الحرف والمنتجات اليدوية الإبداعية التي تميز أشمون، رافقها في الجولة عدد من قيادات الإدارة العليا بمعهد تكنولوجيا المعلومات ومجموعة من طلاب قسم التسويق الرقمي.

 

وقالت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، إن الزيارة لمركز أشمون تأتي بهدف التعرف عن قرب على كل ما يخص الصناعات اليدوية التي تتميز بها مدينة أشمون مثل صناعة الصدف الممزوج بالأخشاب والفخار اليدوي والسجاد اليدوي وغيرها من الصناعات المميزة، وذلك لوضع خطط تدريبية وتسويقية للعاملين على هذه الصناعة من شباب وسيدات مركز أشمون، الأمر الذي يدعم تسويقها داخل وخارج مصر، وذلك ضمن خطة المعهد لتنمية القدرات الإبداعية للشباب المصري.


 

وخلال الزيارة عقدت الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات اجتماعا مع الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية لمناقشة كيفية العمل على تحقيق أقصى استفادة ممكنة للطلاب الجامعيين أثناء وبعد دراستهم.


كذلك شهدت الزيارة عقد الدكتورة هبة صالح رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات لقاءات مع عدد من الخريجين والمتدربين من منحتي التدريب الاحترافي والتدريب المكثف وحثتهم خلال اللقاء على بذل قصارى جهدهم للوصول إلى أهدافهم.


يذكر أن معهد تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هو واحد من أهم الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.


ويعمل المعهد على تكثيف جهوده لزيادة القدرات الرقمية للشباب المصريين في مختلف التخصصات والمجالات، الأمر الذي يتماشى مع رؤية وزارة الاتصالات لتأهيل الكوادر البشرية المصرية بمختلف المهارات الرقمية الحديثة.

 

معهد تكنولوجيا المعلومات وزارة الاتصالات iTi محافظة المنوفية المنتجات اليدوية الإبداعية

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