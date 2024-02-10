اتفاقية بين «القومى للاتصالات» و«إنتركوم إنتربرايزيس»

وقّع المعهد القومى للاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، اتفاقية تعاون مع شركة «إنتركوم إنتربرايزيس» فى مجالات التدريب العملى والوظيفى، ضمن مبادرتى «شباب مصر الرقمية»، و«مصر تصنع الإلكترونيات».

تهدف الاتفاقية إلى التعاون فى مجال تنمية مهارات الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل فى أحدث تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعداد المتخصصين فى المجالات ذات الصلة، من خلال برامج تدريبية متنوعة تغطى احتياجات السوقين المحلية والعالمية؛ لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، على أن يضاف شهر تدريب وظيفى بمعدل ١٢٠ ساعة بالشركة فى المسارات المُتفق عليها، بعد نهاية التدريب.