السبت 10 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

اتفاقية بين «القومى للاتصالات» و«إنتركوم إنتربرايزيس»

وزارة الاتصالات
وزارة الاتصالات

وقّع المعهد القومى للاتصالات، التابع لوزارة الاتصالات، اتفاقية تعاون مع شركة «إنتركوم إنتربرايزيس» فى مجالات التدريب العملى والوظيفى، ضمن مبادرتى «شباب مصر الرقمية»، و«مصر تصنع الإلكترونيات». 

تهدف الاتفاقية إلى التعاون فى مجال تنمية مهارات الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل فى أحدث تخصصات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإعداد المتخصصين فى المجالات ذات الصلة، من خلال برامج تدريبية متنوعة تغطى احتياجات السوقين المحلية والعالمية؛ لتنفيذ استراتيجية مصر الرقمية، على أن يضاف شهر تدريب وظيفى بمعدل ١٢٠ ساعة بالشركة فى المسارات المُتفق عليها، بعد نهاية التدريب.

المعهد القومي للاتصالات وزارة الاتصالات إنتركوم انتربرايزيس

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اتفاقية تعاون بين المعهد القومي للاتصالات و"إنتركوم انتربرايزيس" في مجالات التدريب

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