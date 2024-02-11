"إي هيلث" تنتهي من تسليم 3 مشروعات للتحوّل الرقمي للتأمين الصحي الشامل في 2023

أعلنت شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي "إي هيلث" الشقيقة لمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية والذراع الرقمي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، نجاحها في الانتهاء من تنفيذ وتسليم ثلاثة مشروعات لدعم التحول الرقمي للهيئة خلال 2023، وشملت المشروعات: مشروع المطالبات التاريخية في الأقصر، ومشروع الخدمات الفنية المتخصصة، ومشروع الإصدار الأول لمنصة التسعير.

وأوضحت "إي هيلث" أن الأقصر هي إحدى محافظات المرحلة الأولى، حيث قامت الشركة ببناء قاعدة بيانات للمطالبات التاريخية وتشمل واجهة مؤشرات وتقارير تحليلية تُمكّن الهيئة من تطوير العمليات التشغيلية وحوكمة مدفوعاتها مع مقدمي الخدمة الطبية، بينما المشروع الثاني هو الخدمات الفنية المتخصصة للتحول الرقمي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وقد استطاعت شركة "إي هيلث" أن تلعب دورًا محوريًا في دعم جهود الدولة للتحول الرقمي.

ويتمثل المشروع الثالث في الإصدار الأول لمنصة التسعير عن طريق إنشاء برنامج متكامل لميكنة عمليات تسعير الخدمات بالهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل باستخدام أحدث تكنولوجيا الحلول الرقمية عالميًا، وذلك لضمان رفع كفاءة مدخلات التكاليف وإدارة قوائم الخدمات والصفقات الشاملة ومخرجات التسعير بما ينعكس على استدامة الخدمات بالمنظومة وربحية مقدمي الخدمة الصحية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات المتخصصة للتكويد والترميز الطبي لقوائم التكويد الأساسية للخدمات والإجراءات بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وصرّح إبراهيم سرحان الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة مجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية الشقيقة لشركة "إي هيلث"، بأن المشروعات التي أنجزتها "إي هيلث" في وقت قياسي من إطلاقها تشير إلى إمكانيات هائلة قادرة على إنجاز المزيد من مشروعات التحول الرقمي للتأمين الصحي الشامل على مستوى الجمهورية في أسرع وقت ممكن.

وأكد أن المجموعة أنفقت الكثير من الاستثمارات الضخمة لتأهيل البنية التحتية المناسبة لاستيعاب كافة العمليات الرقمية لمنظومة التأمين الصحي الشامل لجميع المصريين في مختلف المحافظات بأعلى جودة رقمية وأفضل كفاءة تأمينية لجميع عملياتها الإلكترونية، حيث أصبحت الشركة منذ وقت مبكر على جاهزية تامة لتنفيذ وإتمام كامل المنظومة الرقمية للتأمين الصحي الشامل وفقًا للجدول الزمني المستهدف.

وقال المهندس حسن السكرى المدير التنفيذي لشركة "إي هيلث"، إن الشركة أثبتت قدراتها الاستثنائية في تنفيذ هذه المشاريع خلال وقت قياسي لتبرهن على إمكانياتها في دفع التحول الرقمي للقطاع الصحي في مصر، بما يؤكد على جهازية الشركة لتنفيذ المزيد من المشروعات الجديدة خلال عام 2024.

وأكد اعتزاز "إي هيلث" بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وتطلعها لتحقيق المزيد من الرقمنة والاستدامة خلال عام 2024 من خلال التعاون في مشروعات أخرى مع الهيئة مثل منصة الإيرادات ومستودع البيانات وتكنولوجيا المراكز التفاعلية، ترسيخا لدور الشركة والغرض الأول من تأسيسها.

وتتولى شركة تكنولوجيا تشغيل وإدارة خدمات التأمين الصحي "إي هيلث"، إدارة وتشغيل العمليات وإدارة وتهيئة النظم التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل والخدمات الرقمية المتخصصة للقطاع الصحي والتأميني على مستوى الجمهورية، كما تقوم بتمكين هيئة التأمين الصحي الشامل ودعمها فنيًا عن طريق حلول رقمية ذكية للوصول إلى هدفها لتحقيق تغطية شاملة لكل المصريين تماشيًا مع رؤية مصر 2030