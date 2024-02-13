الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بأعلى عائد في السوق.. بنك القاهرة يطرح حساب "ميجا توفير" بعائد يصل إلى 25%

بنك القاهرة
بنك القاهرة

أعلن بنك القاهرة عن طرح دوريات صرف عائد جديدة على حساب ميجا توفير سنوي يصل الى 25% وحساب ميجا توفير ربع سنوي يصل الى 22% وفقًا لشريحة الحساب، فضلًا عن زيادة سعر العائد على الحساب بدورية الصرف الشهرية إلى 20%.

تأتى تلك الخطوة فى إطار حرص بنك القاهرة المتواصل على طرح باقة متنوعة من المنتجات والخدمات المصرفية التنافسية التى تلبى احتياجات مختلف شرائح العملاء ومن أبرزها الحسابات اليومية بالجنيه المصرى، وشهادات الإدخار متنوعة الآجال، وغيرها.  

هذا ويشهد "حساب ميجا توفير" إقبالًا كبيرًا من العملاء منذ طرحه، حيث إن الحساب بمزاياه الحالية يقدم للعملاء أعلى عائد على حسابات التوفير بالسوق المصرفية المصرية.

ويتمتع حساب "ميجا توفير" من بنك القاهرة بالعديد من المزايا التنافسية لتلبية احتياجات مختلف شرائح العملاء ومن أبرزها مزايا التأمين المجاني على الحياة والتي تبدأ من سن 18 سنة حتى بلوغ العميل سن 65 سنه، وذلك بحد أدني للرصيد 50،000 جم طوال مدة الحساب وبتغطية تأمينية تصل الى 200،000جنيه، كما يتيح الحساب أيضًا الحصول على بطاقة خصم مباشر مجانية للإصدار الأول ونقاط ترحيبية عند اصدار بطاقة الائتمان ونقاط اضافية على كل معاملة.

يمكن فتح الحساب للعملاء الأفراد فقط بالعملة المحلية، وفتح الحساب للقصر أقل من 16 عاما بالولاية الطبيعية ومن هم أكبر من 64 عامت بدون التغطية التأمينية.

اعلن بنك القاهرة طرح حساب ميجا توفير المنتجات الخدمات المصرفية

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