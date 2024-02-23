ماذا بعد الصفقة الكبرى؟.. اقتصاديون لـ"الدستور": رسالة ثقة ونجاح كبيرة للاقتصاد المصري

كشف اقتصاديون أن إعلان مجلس الوزراء عن أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر برأس الحكمة بشراكة استثمارية مع مستثمرين بدولة الإمارات الشقيقة سيوفر 35 مليار دولار وسيقضي على السوق السوداء للدولار نهائيا.

وأضاف الخبراء أن الصفقة أكبر استثمار أجنبي في تاريخ مصر حيث أنها سيتم دخول نحو 35 مليار دولار على دفعتين يؤكد ثقة المستثمريين في الاقتصاد المصري وتؤدي إلى توفير الاف فرص العمل للشباب مشيرين إلى الصفقة تأتي في توقيت جيد ومناسب.

وأوضح الخبراء أن مصر مرشحة لجذب استثمارات اجنبية كبيرة خلال الفترة المقبلة في عدة قطاعات حيوية البترول والغاز والطاقة والعقارات والسياحة والاتصالات، مشيرين إلى أن الصفقة بداية جني ثمار الإصلاح الاقتصادي وتعزز من مستهدفات النمو للاقتصاد المصري.

جاب الله: صفقة رأس الحكمة مهمة ويتم الإعداد لها منذ فترة

قال الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي إن صفقة رأس الحكمة مهمة وكبيرة ويتم الإعداد لها منذ فترة وتعتبر هي الأكبر على الإطلاق في مجال جذب الاستثمار المباشر إلى مصر منذ بداية الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن هناك صفقات أخرى سيتم الإعلان عنها وهذا يجعل مصر قبلة للاستثمارات العالمية.

وتابع جاب الله في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن إتمام الصفقة يؤكد على ثقة الكيانات الاقتصادية الكبيرة في الاقتصاد المصري وأنه قادر على النمو كما يعبر على قوة الاقتصاد المصري والعودة إلى مستهدفات النمو، وأن مصر مازالت جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.

وألمح إلى أن الصفقة الكبرى ستوفر فرص عمل كبيرة للشباب وتخلق مجالات جديدة لعمل الشركات المصرية في مشروعات الإنشاءات والبناء والتشيد مما سيؤدي إلى تحريك عجلة الاقتصاد المصري ككل متوقعا أن تقود هذه الصفقة مسار النمو خلال الفترة المقبلة وسيكون لها دور سد الفجوة التمويلة التي تواجهها مصر في تدابير العملة الاجنبية بالإضافة إلى إجراءات وقرارات أخرى ستقوم بها الحكومة خلال الأيام المقبلة.

معطي: الصفقة ستشجع القطاع الخاص على دخول شراكات كبيرة مع الدولة

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد معطي إن إتمام الصفقة سيشجع القطاع الخاص على دخول شراكات كبيرة مع الدولة وتنفيذ مشروعات تخدم الاقتصاد القومي، موضحا أنه فور تراجع سعر دولار السوق السوداء 10 جنيهات دفعة واحدة وانحصرت المضاربات التي أضرت بالجميع، مشيرا إلى أن الإعلان عن الصفة جاء في توقيت مهم وجيد ومناسب وادي الي حالة تفاؤل لدي المستثمرين.

وأضاف معطي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الشراكة مع القطاع الخاص ودخوله لاعب أساسي في عملية البناء والتنمية سيؤدي إلى توفير آلاف فرص العمل للشباب، موضحا أن الإعلان عن الصفقة الكبرى يعد بدء جني ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الصفقة ستؤدي إلى توفير سيولة دولارية كبيرة في السوق تقدر بـ35 مليار دولار ويمنح الاقتصاد المصري شهادة نجاح جديدة بعد جذب الاستثمارات الأجنبية لمصر وعودة الحيوية للاقتصاد المحلي.

سعد الدين: الصفقة استهدفت زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي

وقال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، نائب رئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، إن إعلان مجلس الوزراء أكبر صفقة استثمار مباشر برأس الحكمة من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى استهدف زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي حدث مهم للغاية ويدعو للتفاؤل حيث أن هذا سيكون الحدث بداية قوية لعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر وتوفير آلاف فرص العمل للمصريين.

وأكد نائب رئيس اتحاد المستثمرين في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن الصفقة تأتي في التوقيت المناسب وستؤدي إلى رفع عدد السياح القادمين لمصر إلى 50 مليون سائح خلال الفترة المقبلة، موضحا أن الصفقة تؤكد على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتفتح آفاق جديدة ويؤدي إلى مزيد من السيولة الدولارية للبلاد.

وأوضح نائب رئيس اتحاد المستثمرين أن الإعلان عن حجم الصفقة والمشروعات التي سيتم تنفيذها سيؤدي إلى تحسين صورة مصر خارجيا بعد ما حدث من تداعيات التوترات الجيوسياسية، مشيرا إلى أن هذا انتصار للدولة والتي تواجه تحديات خارجية وداخلية كبيرة.

وأشار سعد الدين إلى أن هذه الصفقة الكبرى ستدفع إلى مزيد من تحسين في معيشة المواطنين وتوفير سيولة دولارية كبيرة للدولة لخفض الأسعار وتقديم مزيد من الدعم للأسر المهمشة ومحدودية الدخل، مشيرا إلى أن الاستثمار في عهد الرئيس السيسي شهد طفرة كبيرة وغير مسبوقة.

وأكد رئيس لجنة الطاقة أن قطاعات كبيرة جاهزة لجذب الاستثمارات الأجنبية منها البترول والغاز وقطاع العقارات والسياحة والطاقة مشيرا إلى أن الإعلان عن الصفقة ادي الي تراجع كبير في سعر دولار السوق السوداء وانخفاضه 10 جنيهات لينزف دون الـ55 جنيها ومن المتوقع هبوطه ليصل الي معدله الطبيعي.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد استقرار اقتصادي واستثمارية كبير، مشيرا إلى أن الصفقة ستوفر آلاف فرص العمل للشباب وتؤدي إلى زيادة كبيرة في إنهاء الفجوة الموجودة في العملة الصعبة.

أبو الفتوح: صفقة رأس الحكمة خطوة استثنائية تُؤكّد ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري

وقال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح إن الإعلان عن أكبر صفقة رأس الحكمة تمثل خطوة استثنائية تُؤكّد ثقة المستثمرين العالميين في قدرة الاقتصاد المصري على التطور والتقدم، وتهدف الصفقة إلى جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

أضاف الخبير الاقتصادي، لـ"الدستور" أن الصفقة تُعدّ علامة بارزة تُؤكّد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في قدرة الاقتصاد المصري على تخطي التحديات كما تُشجّع على مزيد من الاستثمارات الأجنبية في المستقبل، مما يُساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.

وتابع أبوالفتوح أن الصفقة تساهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وفقًا للمخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، من خلال تنفيذ مشاريع ضخمة في مختلف القطاعات.

أوضح أبو الفتوح تُوفّر الصفقة سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة تصل 35 مليار دولار، ما يُساهم في استقرار سوق النقد الأجنبية وتحسين احتياطيات الدولة من العملات الأجنبية.

أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الصفقة تُساهم في تمكين القطاع الخاص وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية، مما يُعزّز من كفاءة وفعالية الاقتصاد إضافة إلى أن المشروعات الناتجة عن الصفقة يمكن أن توفر مئات الآلاف من فرص العمل، ما يُقلّل من معدلات البطالة ويُحسّن من مستوى معيشة المواطنين.

الإدريسي: الصفقة ساهم في انهيار سعر الدولار بالسوق السوداء

وقال الدكتور علي الإدريسي الخبير الاقتصادي إن الإعلان عن الصفقة ساهم في انهيار سعر الدولار في السوق السوداء بعد اقتراب حصول مصر على سيولة نقدية للدولار كبيرة ستؤدي إلى استقرار كبير للاقتصاد المصري بعد دخول هذه الاستثمارات الكبيرة.

وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة ل الدستور أن مصر مرشحة لجذب استثمارات تقدر بنحو 35 مليار دولار خلال الفترة المقبلة وهذه الصفقة بداية جيدة لمرحلة استعادة الاقتصاد عافيته وتحقيق معدلات نمو كبيرة.

غراب: صفقة رأس الحكمة حدث عالمي يؤكد على قوة الاقتصاد المصري

وقال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن أعلن صفقة رأس الحكمة حدث عالمي يؤكد على قوة الاقتصاد المصري يؤكد نجاح الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيعود على مصر بالكثير من العوائد الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، ويعد ذلك بداية لمزيد من التدفقات الاستثمارية الجديدة مستقبلا.

أوضح غراب، أن جذب الاستثمارات المباشرة لمصر يعمل على زيادة موارد النقد الأجنبي من العملة الصعبة بكميات كبيرة بالبنوك المصرية والتي ستعمل على خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في السوق السوداء، كما أن توافرها بالبنوك يسهم في توفيرها للمستوردين لتلبية احتياجاتهم الاستيرادية من خامات إنتاج وسلع استراتيجية ضرورية، ما يعمل على تقليل الطلب على العملة بالسوق السوداء فيسهم في ضرب السوق السوداء وانهيارها تدريجيا.

وأشار غراب، إلى أن الصفقة الاستثمارية الكبرى تعد أكبر صفقة استثمارية في تاريخ مصر وتؤهل المنطقة لمشروعات عملاقة وتمثل بداية لصفقات استثمارية جديدة في القريب العاجل، كما أنها تؤكد ثقة الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري خاصة مع تمتع الاقتصاد المصري بمناخ جاذب للاستثمارات المباشرة ووجود مناطق اقتصادية كبرى به كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وغيرها.



تابع غراب، أن دخول الاستثمارات الأجنبية للسوق المصري تعمل على تحسين وضع الاقتصاد المصري واستقرار سوق النقد الأجنبي، مضيفا أن هذه الاستثمارات ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة ما يسهم في خفض نسبة البطالة ورفع مستوى المعيشة، وإحداث انتعاشة اقتصادية للاقتصاد المصري.