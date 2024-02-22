الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 وموعد صرف الزيادة

صرف مرتبات
صرف مرتبات

مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم وبدأ الصيام فلكيا يوم الإثنين 11 مارس المقبل، زاد انشغال المواطنين والموظفين العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024، وهل سيتم صرف الزيادة التي أعلن عنها الرئيس مع القبض أم لا.

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

يبحث الناس عن صرف المرتبات لشراء مستلزمات شهر الصيام وقامت وزارة المالية بصرف مرتبات شهر فبراير بدأ من اليوم الخميس 22 فبراير، وحتي الان لم تعلن وزارة المالية عن اي تغير في موعد صرف مرتبات شهر مارس والمقرر له يوم الخميس 21 مارس المقبل.

موعد صرف مرتبات شهر مارس المقبل بالزيادة

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بتطبيق أكبر حزمة اجتماعية للمصريين شملت زيادة الحد الأدني للأجور إلى 6 آلاف جنيه بنسبة 50% وإقرار مجموعة من الحوافز والزيادات للموظفين وأصحاب المعاشات وبرنامج تكافل كرامة  لتصل تكلفة الزيادات نحو 180 مليار جنيه.

وزادت عمليات البحث على محركات الإنترنت لمعرفة موعد زيادة المرتبات وحقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد انتشار معلومات على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب وزارة المالية بتبكير عمليات الصرف بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024

بحسب بيانات وزارة المالية فإن موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024 ستتم على مدار 5 أيام  تبدأ اعتبار من يوم الخميس الموافق 21 مارس وتستمر حتى يوم الأربعاء الموافق  27 مارس 2024( 21، 24، 25، 26، 27).

موعد قبض مارس 2024 بالزيادة 

وأهاب وزارة المالية بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

موعد زيادة المرتبات 2024

وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ تطبيق قرار زيادة المرتبات 2024  اعتبارًا من أول مارس 2024، وتصرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة، وذلك للتخفيف من أعباء المعيشة على المواطنين، تحسين مستوى المعيشة.

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024

ومن المقرر أن يبدأ شهر رمضان المبارك فلكيا يوم الإثنين الموافق 11مارس 2024 وطالب خبراء تبكير مرتبات شهر مارس 3 أيام لتبدأ اعتبار من يوم الإثنين 18 مارس بدلا من الخميس 21 مارس.

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موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وحقيقة تبكير مرتب مارس بالزيادة الجديدة

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