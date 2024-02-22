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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وحقيقة تبكير مرتب مارس بالزيادة الجديدة

موعد صرف مرتبات فبراير
موعد صرف مرتبات فبراير 2024

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024.. عاد ليتصدر محركات البحث بالتزامن مع إعلان وزارة المالية جدول صرف مرتبات شهر فبراير لأكثر من 4 ملايين موظف على مستوى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية، عبر فروع البنوك وماكينات الصراف الآلى بكافة محافظات الجمهورية.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024 وحقيقة تبكير مرتب مارس بالزيادة الجديدة 

ويبدأ صرف مرتبات شهر فبراير 2024، اعتبارًا من اليوم الخميس الموافق 22/2/2024، حيث سيتم صرف العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما فى حكمها بكافة الجهات الحكومية، أيام 22، 25، 26، 27، 28 من شهر فبراير 2024، على أن يتم صرف أية متأخرات لمستحقات العاملين أيام الخميس، الأحد، الإثنين 7و10 و11 من شهر مارس 2024.

مرتبات شهر فبراير 2024

وأتاحت البنوك صرف مرتبات شهر فبراير للعاملين بالدولة بعد الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل مع الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، للتيسير على العاملين بالدولة وكافة الجهات الإدارية بالدولة، دون التقيد بمواعيد محددة لكل وزارة كما كان معمول به في فترات سابقة، وذلك وفق كتاب دوري رقم 128 لسنة 2023 بشأن مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس 2024.

وفى الإطار ذاته، تواصل وزارة المالية استعداداتها بشأن تعديل جدول أجور العاملين بالدولة بمختلف المستويات الوظيفية فى ضوء زيادة قيم الحد الأدنى للأجور لكل مستوى وظيفى بنسبة 50%، من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة، مع التعجيل بصرف علاوة دورية بنسبة تتراوح بين 12-15% للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وصرف حافز إضافي بحد أدنى 500 جنيه وترتفع قيمته تبعًا للدرجة الوظيفية.

بدء صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة.. اليوم

جدول زيادة مرتبات 2024| اعرف قيمة مرتبك قبل الصرف

صرف مرتبات شهر مارس

ومن المقرر بدء صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة اعتبارًا من يوم 2 مارس 2024، وسط مطالبات بتبكير موعد صرف مرتبات شهر مارس للتخفيف عن كاهل المواطنين مع حلول شهر رمضان، حيث تقدم عدد من نواب البرلمان بطلبات إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية للمطالبة بتبكير موعد الصرف خاصة وأن أول أيام شهر رمضان المعظم توافق يوم 11 مارس القادم أى قبل موعد صرف المرتبات بـ 10 أيام.

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