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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة قبل رمضان

صرف مرتبات
صرف مرتبات

يشغل بال الحكومة المصرية مع اقتراب شهر رمضان المبارك معرفة حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة قبل رمضان عبر جوجل، لتعزيز دعمها للموظفين والمتقاعدين، وذلك مع بداية شهر الصوم في يوم الاثنين الموافق 11 من مارس 2024، وسيتم زيادة المرتبات لكافة المواطنين في شهر مارس وقبل بدء شهر رمضان، ولكن هذا سيعتمد على جميع الإجراءات التشريعية وموافقة البرلمان.

حقيقة تبكير صرف مرتبات شهر مارس 2024 قبل رمضان

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد صرف مرتبات شهر مارس 2024، وجدول صرف المرتبات، وأماكن الصرف.

وحددت وزارة المالية في مصر خلال وقت سابق، عدد (5 أيام) لصرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، حيث سوف يبدأ صرف مرتبات شهر مارس في عام 2024 بالزيادة الجديدة، في يوم الخميس الموافق 21 من مارس 2024.

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024 

جدول صرف مرتبات شهر مارس 2024 بالزيادة الجديدة: 

  • الخميس 21 من مارس 2024 وهو أول أيام صرف مرتبات شهر مارس لعام 2024.
  • الأحد 24 من مارس 2024 وهو ثاني أيام صرف مرتبات شهر مارس لعام 2024.
  • الإثنين 25 من مارس 2024 وهو ثالث أيام صرف مرتبات شهر مارس لعام 2024.
  • الثلاثاء 26 من مارس 2024 وهو رابع أيام صرف مرتبات شهر مارس لعام 2024.
  • الأربعاء 27 من مارس 2024 وهو خامس أيام صرف مرتبات شهر مارس لعام 2024.

موعد صرف مرتبات شهر مارس والمعاشات 

أمر الرئيس عبدالفتاح السيسي بالقيام برفع الحد الأدنى للأجور لكافة الموظفين العاملين في القطاع الحكومي وتكون بنسبة 50% ليصل إلى مبلغ 6000 جنيه مع زيادة إضافية ستتراوح ما بين 1000 و1200 جنيه وستشمل هذه الجهود زيادة المعاشات وتكون بنسبة 15%، بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 74 مليار جنيه لكي تستفيد منها بحوالي 13 مليون مواطن كما ستشمل الإجراءات أيضًا رفع قيمة معاشات تكافل وكرامة وتكون بنسبة 15% مع تخصيص حوالي 41 مليار جنيه لها في الموازنة الجديدة في عام 2024/2025.

وسيتم توزيع المعاشات للمواطنين شهريًا بدءا من كل شهر ميلادي ومن المقرر القيام بصرف معاشات شهر مارس القادم بالأول منه وهو قبل بدء شهر رمضان المبارك بحوالي ستة أيام متواصلة.

ميعاد صرف مرتبات شهر مارس 2024 هل بالزيادة الجديد

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2024 بعد رفع الحد الأدنى للأجور

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أماكن صرف معاشات شهر مارس

أماكن صرف معاشات شهر مارس، والتي قد جاءت كالتالي: 

  1. ماكينات الصرف الآلي ATM
  2. فروع بنك ناصر الاجتماعى الموجودة في جميع أنحاء محافظات مصر.
  3. المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.
  4. البنوك التجارية.
  5. منافذ شركة فوري.
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