موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

قال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إنه سيتم صرف مرتبات فبراير فى أيام ٢٢، ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٨، ١١، ١٢ من ذات الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام ٢١، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٧ من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام ٧، ١٠، ١١ من الشهر ذاته.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت, اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وبحسب بيان لـوزارة المالية عن صرف مرتبات الثلاثة أشهر الأولى للعام الحالي يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 اعتبارًا من غد 22 وتستمر لمدة 5 أيام، على أن يتم الصرف خلال أيام الخميس 22 فبراير، وهو أول أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024، والأحد 25 فبراير، ثاني أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الإثنين 26 فبراير، ثالث أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الثلاثاء 27 فبراير، رابع أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الأربعاء 28 فبراير خامس أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024.

وتصرف المرتبات من فروع البنوك، فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وماكينات الصراف الآلي "ATM"، يأتى صرف مرتبات الشهر الحالى بدون زيادة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، وذلك اعتبارًا من الشهر المقبل.

وأعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر يناير وفبراير ومارس ٢٠٢٤، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، موضحة أنه تم تحديد ٥ أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

وأهابت وزارة المالية، بالجهات الإدارية إخطار العاملين بها بموعد بداية الصرف؛ بما يسهم في تخفيف التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.