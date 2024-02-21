"الوقائع" تنشر قرار وزارة الإسكان باعتماد المخطط العام لمدينة حدائق أكتوبر

نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية القرار الوزاري رقم 668 لسنة 2023، باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لجزء من المناطق متعددة الاستخدامات بمساحة 54503.22 م2 بما يعادل 12.977 فدان ضمن المنطقة الاستثمارية بمساحة إجمالية 223.027 فدان بما يعادل 936714.4953 م2.

وذلك بمدينة حدائق أكتوبر المعروفة باسم عاصمة الشمس لإقامة مشروع عمراني متكامل بنسبة 60٪ وخدمات بنسبة 40٪ ( سياحي - فندقي - تجاري - إداري - طبي - تعليمي - مختلط ) والسابق اعتماد المخطط العام له بالقرار الوزاري رقم 672 لسنة 2017 المعدل بالقرارات الوزارية أرقام 539 لسنة 2018 و1068 لسنة 2018 و886 لسنة 2020 و375 لسنة 2021

ونص قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار وزاري رقم 668 لسنة 2023 بتاريخ 12/8/2023 باعتماد تعديل المخطط التفصيلي لجزء من المناطق متعددة الاستخدامات بمساحة 54503.22م2 بما يعادل 12.977 فدان ضمن المنطقة الاستثمارية بمساحة إجمالية 223.027 فدان بما يعادل 936714.4953م2 بمشروع الشراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المعروف باسم عاصمة الشمس على مساحة إجمالية 557.568 فدان بقطعة الأرض رقم (۱) بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمراني متكامل بنسبة (60٪ وخدمات بنسبة 40٪) ( سياحي - فندقي - تجاري - إداري - طبي - تعليمي - مختلط ) والسابق اعتماد المخطط العام له بالقرار الوزاري رقم 672 لسنة ٢٠١٧ المعدل بالقرارات الوزارية أرقام 539 لسنة ٢٠١٨ و1068 لسنة 2018 و886 لسنة 2020 و375 لسنة ٢٠2١

وتضمن قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجيدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة ٢٠٠٦ بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة ٢٠١٨ بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة ٢٠١9 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (232) الصادر بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة ٢٠٠٨ ولائحته التنفيذية ؛ وعلى عقد التطوير المبرم بتاريخ 2/8/2015 بنظام المشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وذلك لقطعة الأرض بمساحة 557 فدانًا بمدينة 6 أكتوبر لإقامة مشروع عمراني متكامل وخدمات (سياحي - فندقی - تجاری - إداري - طبی - تعليمي - مختلط) وذلك ضمن المشروعات التي قررت الهيئة طرحها بنظام المشاركة نظير الحصول على حصة عينية

وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته رقم 86 بتاريخ 26/10/2015 علی اعتماد عقود الشراكة التي تم توقيعها مع كل من شركة ماونتن فيو ومجموعة شركات عربية للاستثمار العقاري والسياحي ؛ وعلى البرنامج الزمني المقدم لتنفيذ المشروع والمعتمد من الهيئة بتاريخ 16/7/2017 ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (672) بتاريخ 29/7/2017 باعتماد المخطط العام لقطعة الأرض رقم (1) بمنطقة حدائق أكتوبر بمدينة 6 أكتوبر بمساحة 557.568 فدان لإقامة مشروع عمراني متكامل وخدمات (سياحي - فندقى - تجاري - إداري - طبى - تعليمي - مختلط) بنسبة 60٪ عمراني متكامل، 40٪ للخدمات متعددة الاستخدامات وكذا اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقتين (1) و(2) من أراضي المجتمع العمراني المتكامل على مساحة 115.85 فدان

وعلى القرار الوزاري رقم (539) بتاريخ 11/6/2018 باعتماد تعديل المخطط العام لقطعة الأرض رقم (1) بمدينة حدائق أكتوبر بمساحة 557.568 فدان لإقامة مشروع عمراني متكامل وخدمات (سياحي - فندقي - تجاري - إداري - طبى - تعليمي - مختلط) بنسبة (60٪) عمراني متكامل (40٪) للخدمات متعددة الاستخدامات وكذلك اعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة رقم (3) من أراضي المجتمع العمراني المتكامل على مساحة ٤٣.٢٧ فدان والسابق صدور القرار الوزاري رقم 672 لسنة ٢٠١٧ باعتماد المخطط العام للمشروع ؛ وعلى القرار الوزاري رقم (1068) بتاريخ 27/11/2018 باعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمرحلة الأولى بمساحة 70.37 فدان والمرحلة الثانية بمساحة 45.48 فدان من المخطط العام وعلى القرار الوزاري رقم (886) بتاريخ 21/10/2020 باعتماد تعديل المخطط التفصيلي للمرحلة الثالثة بمساحة 43.27 فدان وعلى التعهدات المقدمة من أن التعديلات محل القرار الوزاري لا تتعارض مع كافة بنود العقود بينها وبين قاطني / مالكي المشروع وفي حالة ثبوت خلاف ذلك تعتبر هذه التعديلات لاغية وأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل وفي حالة ثبوت خلاف ذلك يلغي القرار الوزاري ويعتبر كأن لم يكن ومن حق الهيئة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في هذا الشأن

تفاصيل القرار

وعلى جدول عدم الممانعة الموقع من كافة قطاعات الهيئة والإدارة القانونية ؛ وعلى الموافقة الفنية لقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة حدائق أكتوبر بعد مراجعة المستندات والرسومات المقدمة وفقًا لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية والقرار الوزاري رقم (232) بتاريخ 7/6/2009 بشأن اعتماد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية بالمدن والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لشروط الطرح وكراسة الرد على الاستفسارات ؛ وعلى مذكرة السيد د مهندس معاون السيد الوزير المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بتاريخ 10/8/2023 والمنتهية بطلب استصدار القرار الوزاري الماثل ؛ وعلى كتاب قطاع التخطيط والمشروعات رقم (31215) المؤرخ 10/8/2023 ؛ قـــــــرر:

مادة 1 - يعتمد تعديل المخطط التفصيلي لجزء من المناطق متعددة الاستخدامات (المنطقة الاستثمارية) بمساحة 54503.22م2 بما يعادل ۱۲.۹۷۷ فدان ضمن المنطقة الاستثمارية بمساحة إجمالية 223.027 فدان بما يعادل 936714.4953م2 بمشروع الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على مساحة إجمالية 557.568 فدان بقطعة الأرض رقم (1) بمدينة حدائق أكتوبر لإقامة مشروع عمراني متكامل بنسبة (60٪) وخدمات بنسبة (40٪) (سياحى - فندقي - تجاري - إداري - طبى - تعليمي - مختلط) وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة المرفقة بهذا القرار والعقد المبرم بين الهيئة والشركة بتاريخ 2/8/2015 وملحق التعاقد المبرم بتاريخ 4/10/2022 والتي تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.

مادة 2 - الالتزام بالاشتراطات البنائية المعمول بها كحد أقصى وبشرط عدم تجاوز قيود الارتفاع المسموح بها من قبل وزارة الدفاع. مادة 3 - تلتزم الشركة بعدم تعارض التعديلات محل القرار مع العقود المبرمة بين الشركة وعملائها، وأنه لم يتم البيع أو التصرف في أي وحدة من وحدات منطقة التعديل وحال ثبوت خلاف ذلك يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.وجميع الاشرطات الاخرى