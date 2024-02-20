البنك الدولى: التصدير يرفع فرص تشغيل المرأة بالبلدان النامية

نشر البنك الدولي تقريرًا عن دور التصدير في تشغيل المرأة في البلدان النامية، وذكر فيه أنه على مدى العقدين الماضيين، ارتفعت نسبة الصادرات السلعية كجزء من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من 43% في عام 1995 إلى ما يقارب 60% في عام 2017. ومع ذلك، تقتصر الأدلة على الصلة بين التجارة الدولية وتوظيف المرأة على البلدان المتقدمة وعدد قليل من البلدان النامية.

وكشفت دراسة أجراها اقتصاديون في البنك أنه تم سد الفجوة في الأبحاث السابقة باستخدام بيانات استقصائية من 29,962 شركة صناعية خاصة مسجلة في 141 بلدًا من البلدان النامية والناشئة. وقد تجاوزت هذه الدراسة تقدير العلاقة بين نسبة الصادرات المباشرة كجزء من إجمالي المبيعات السنوية للشركات بشكل عام ونسبة النساء العاملات في القوى العاملة. إذ استكشفت مختلف جوانب عدم التجانس في هذه العلاقة، بهدف كشف القنوات المعقدة التي تؤثر على توظيف المرأة من خلال الصادرات.

وتبيّن وجود علاقة إيجابية كبيرة اقتصاديًا وذات دلالة إحصائية بين نسبة الصادرات ونسبة النساء العاملات في الشركات. وتشير التقديرات إلى أنه يزيد متوسط عدد النساء العاملات بنسبة 6.6 نقطة مئوية في المتوسط في الشركات التي تصدر إنتاجها بالكامل مقارنة بالشركات التي لا تصدر شيئًا. وتظهر فروقات مماثلة تقريبًا بين الشركات التي تصدر أكثر من نصف إنتاجها وباقي الشركات. ولا يمكن تفسير هذه العلاقة الإيجابية بالاختلاف في حجم أو عمر الشركة، أو نشاطها، أو حجم سوقها، أو نسبة المرأة إلى إجمالي عدد السكان.

التصدير يؤدي إلى زيادة توظيف المرأة في الشركات

وتؤكد الدراسة أن التأثير الإيجابي للصادرات على توظيف المرأة أكبر بكثير كلما انخفض مستوى المنافسة في السوق المحلية للبلدان وهذه نتيجة مهمة لعدة أسباب منها أن المنافسة رادع مهم للتمييز، كما أن قوى المنافسة يمكن أن تتولد محليًا أو دوليًا من خلال التجارة.

وما كشفت عنه الدراسة هو أن القوى التنافسية من التجارة (من خلال الصادرات) ذات فعالية مُعتَبرة في تخفيف التمييز، لا سيما عندما تشهد الأسواق المحلية ضعفًا في مستوى المنافسة. وبشكل أساسي، فإن البدء من قاعدة أقل من الأسواق التنافسية (انخفاض المنافسة المحلية) يعني أن تأثير التعرض للأسواق التنافسية الدولية (من خلال الصادرات) أكبر بكثير في الحد من التمييز. وهذه نقطة مهمة لأن زيادة المنافسة المحلية قد يكون أمرًا يصعب على واضعي السياسات تحقيقه مقارنة بتعريض الشركات للأسواق الدولية.

في حين أن الصادرات قد تزيد الطلب على النساء العاملات، فإن العوامل المواتية في جانب العرض مهمة في التأثير على زيادة التوازن في توظيف المرأة. واتساقً مع هذا الرأي،

وتبين الدراسة أن الصلة الإيجابية بين الصادرات ونسبة النساء العاملات في شركة ما تكون أقوى بكثير عندما تكون الاتجاهات الاجتماعية أكثر ملاءمة لعمل المرأة خارج المنزل، وعندما لا تميز القوانين المتعلقة بتنقل العمال (أو التمييز بشكل أقل) ضد المرأة، وتقل الجرائم المبلغ عنه.

الدروس الرئيسية المستفادة على صعيد السياسات

يمكن للصادرات أن تؤدي دورًا مهمًا في توفير المزيد من فرص العمل للنساء في الصناعات التحويلية التابعة للقطاع الرسمي من الاقتصاد. وهكذا، يمكن النظر في سياسات تشجيع الصادرات لتعزيز توظيف المرأة. ومع ذلك، من الضروري توخي بعض الحذر من الاستخدام الشامل للصادرات لتعزيز توظيف المرأة. فالصادرات تساعد على الانتعاش،

ولكن فقط عندما تكون الاتجاهات الاجتماعية تجاه عمل المرأة خارج المنزل مواتية بما فيه الكفاية، ويكون وضع القانون والنظام جيدًا أيضًا بما فيه الكفاية، وعندما لا تنطوي القوانين المتعلقة بقدرة المرأة على التنقل على تمييز مفرط. وترتفع فعالية الصادرات أيضًا عندما ينخفض مستوى المنافسة في الأسواق المحلية، بينما تقل فعاليتها عندما يرتفع مستوى هذه المنافسة. وقد يساعد تصميم سياسات محددة السياق ومُكملة لتشجيع الصادرات على تعزيز مشاركة المرأة في أسواق العمل.