هل تتضمن الزيادة الجديدة.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024، يستعد أكثر من 4 ملايين موظف لصرف مرتبات فبراير 2024 وفق الجدول الزمنى المعتمد من قبل وزارة المالية لتنظيم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالدولة ومستحقاتهم المالية بخلاف المرتبات لشهر فبراير الجارى.

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2024

ويتحدد موعد صرف مرتبات فبراير 2024، بناء على خطة صرف مسبقة تم الإعلان عنها قبل أسابيع، لتيسير عملية صرف مرتبات العاملين بالدولة على مستوي كافة الجهات الحكومية عبر ماكينات الصراف الآلي، باستخدام بطاقات ميزة المخصصة لصرف مرتبات العاملين بالدولة.

جدول صرف مرتبات العاملين بالدولة

ووفق كتاب دورى رقم 128 لسنة 2023، بشأن مواعيد صرف رواتب العاملين وما فى حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما فى حكمها لأشهر يناير وفبراير ومارس 2024، يبدأ صرف مرتبات فبراير 2024 اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 22 فبراير 2024، ويستمر طوال أيام الأحد، الإثنين، الثلاثاء، الأربعاء المقبلين.

ومن المقرر، ألا تشمل مرتبات فبراير شهر 2024 إضافة الزيادة التى أقرتها الحكومة للعاملين بالدولة سواء المتعلقة برفع قيمة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% للدرجات الوظيفية كافة، وصرف علاوة دورية وحافز إضافي، حيث سيتم الصرف وفق القواعد ذاتها المعمول بها فى الأشهر السابقة، على أن يباشر الموظفون صرف زيادة الأجور اعتبارًا من مرتبات مارس 2024.

تعديل جدول الأجور

فى سياق متصل، وجهت وزارة المالية كافة إدارات الحسابات بالجهاز الإدارى للدولة بتعديل جدول الأجور لكافة المستويات الوظيفية بما يراعى زيادة قيم الحد الأدنى لأجر كل درجة وظيفية ابتداءًا من الدرجة السادسة التى ارتفعت قيمة الحد الأدنى من 4000 جنيه لـ 6000 جنيه، وصولًا للدرجة الممتازة من 11.000 ألف لـ14.000 ألف جنيه.

زيادة المرتبات 2024

وتشمل زيادة الأجور للعاملين بالدولة صرف حافز إضافى تتراوح قيمته بين 500 لـ 900 جنيه، لتكون 500 جنيه للدرجة السادسة، و550 جنيهًا للدرجة الخامسة، و600 جنيه للدرجة الرابعة، و650 جنيهًا للدرجة الثالثة، و700 جنيه للدرجة الثانية، و750 جنيهًا للدرجة الأولى و800 جنيه لدرجة مدير عام و850 جنيهًا للدرجة العالية، و900 جنيه للدرجة الممتازة.