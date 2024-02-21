الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الجدول الجديد لأجور العاملين بالحكومة بعد التعديل.. وموعد تطبيق الزيادة

صرف مرتبات شهر فبراير
صرف مرتبات شهر فبراير 2024

يبدأ غدًا الخميس، صرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضاه العاملون بخلاف الرواتب وما في حكمها لشهر فبراير الجارى، من فروع البنوك، وماكينات الصراف الآلي المنتشرة على مستوى الجمهورية، تيسيرًا على العاملين بالدولة وكل الجهات الإدارية بالدولة، وحفاظًا على التدفقات النقدية للدولة وفقًا لمواعيد الصرف المحددة مسبقًا من قبل وزارة المالية.

زيادة الحد الأدنى للأجور

ومن المقرر ألا تشمل مرتبات فبراير الجارى إضافة الزيادة التى أقرتها الحكومة للعاملين بالدولة سواء المتعلقة برفع قيمة الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% للدرجات الوظيفية كافة، وصرف علاوة دورية وحافز إضافي، حيث سيتم الصرف وفق القواعد ذاتها المعمول بها فى الأشهر السابقة، على أن يباشر الموظفون صرف زيادة الأجور اعتبارًا من مرتبات مارس 2024.

وكلفت وزارة المالية كل إدارات الحسابات بالجهاز الإداري للدولة بسرعة إجراء تعديل على جدول الأجور لكل المستويات الوظيفية، بما يراعى زيادة قيم الحد الأدنى لأجر كل درجة وظيفية ابتداءً من الدرجة السادسة التى ارتفعت قيمة الحد الأدنى من 4000 جنيه لـ6000 جنيه، وصولًا للدرجة الممتازة من 11.000 ألف لـ14.000 ألف جنيه، إلى جانب تضمين الزيادة المقرر صرفها مع مرتبات الشهر المقبل صرف حافز إضافى تتراوح قيمته بين 500 لـ900 جنيه، لتكون 500 جنيه للدرجة السادسة، و550 جنيهًا للدرجة الخامسة، و600 جنيه للدرجة الرابعة، و650 جنيهًا للدرجة الثالثة، و700 جنيه للدرجة الثانية، و750 جنيهًا للدرجة الأولى و800 جنيه لدرجة مدير عام و850 جنيهًا للدرجة العالية، و900 جنيه للدرجة الممتازة.

موعد صرف زيادة الأجور 

كما وجهت بصرف الزيادة الجديدة في الأجور مع مرتبات شهر مارس بدءًا من يوم 21 مارس 2024، والتى تتضمن زيادة قيم الحدود الدنيا لأجر المستويات الوظيفية، وصرف علاوة دورية وحافز إضافي لما يقارب 5 ملايين موظف.

وحددت وزارة المالية خمسة أيام بكل شهر لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه، و٣ أيام من كل شهر لصرف متأخرات مستحقات العاملين، مع مراعاة أيام الإجازات والعطلات الرسمية، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية.

 

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