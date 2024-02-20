"الإحصاء" يرصد تطور أسعار مواد البناء.. الحديد والأسمنت الأكثر ارتفاعًا

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم 10، 13، 16 مم للطن 44.03 ألف جنيه فى شهر يناير 2024، مقابل 40.74 ألف جنيه فى شهر ديسمبر 2023، بنسبة زيادة قدرها 8.1%، بينما كان متوسط سعر البيع 26.93 ألف جنيه فى شهر يناير 2023، بنسبة زيادة قدرها 63.5%.

أسعار مواد البناء

وأشار جهاز الإحصاء إلى ارتفاع متوسط سعر بيع الأسمنت البورتلاند العادى المعبأ فى شيكارة (50 كجم) إلى نحو 111.93 جنيه فى شهر يناير 2024، مقابل 108.63 جنيه فى شهر ديسمبر 2023، بنسبة زيادة قدرها 3%، بينما كان متوسط سعر البيع 89.31 جنيه فى شهر يناير 2023، بنسبة زيادة قدرها 25.3%.

كما أشار إلى أن متوسط سعر بيع خشب بياض نمرة "أ" للمتر المكعب 9.41 ألف جنيه فى شهر يناير 2024، مقابل 9.11 ألف جنيه فى شهر ديسمبر 2023، بنسبة زيادة قدرها 3.3%، بينما كان متوسط سعر البيع 7.04 ألف جنيه فى شهر يناير 2023، بنسبة زيادة قدرها 33.8%.

سعر بيع زجاج مسطح

وبلغ متوسط سعر بيع زجاج مسطح منقوش 3 مم أبيض للمتر المسطح 178.22 جنيه فى شهر يناير 2024، مقابل 173.54 جنيه فى شهر ديسمبر 2023، بنسبة زيادة قدرها 2.7%، بينما كان متوسط سعر البيع 150.48 جنيه فى شهر يناير 2023، بنسبة زيادة قدرها 18.4%.

وسجل متوسط سعر بيع الرمل للمتر المربع 169.69 جنيه خلال شهر يناير 2024، مقابل 167.06 جنيه فى شهر ديسمبر 2023، بنسبة زيادة قدرها 1.58%، بينما كان متوسط سعر البيع قد بلغ 121.02 جنيه فى شهر يناير 2023، بنسبة زيادة قدرها 40.22%.

وسجل متوسط سعر بيع زلط للمتر المكعب 248.32 جنيه خلال شهر يناير 2024، مقابل 244.83 جنيه فى شهر ديسمبر 2023، بنسبة زيادة 1.43%، فيما كان سعر البيع قد بلغ 209.35 جنيه خلال شهر يناير 2023، بنسبة ارتفاع 18.61%.