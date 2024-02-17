"الإحصاء": 7.9% انخفاضًا فى حوادث الحريق 2023 

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، التقرير السنوي لحوادث الحريق في مصر عام 2023، وأوضح أن عدد حوادث الحريق على مستوى الجمهورية بلـغ 45435 حادثًا، مقابل49341 حادثًا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 7.9%.

ووفقًا للحالة الجنائية، يأتي الحريق العارض في المرتبة الأولى لحوادث الحريق بعدد 10137 حادثًا بنسبة 22.3%، يليه الحريق بسبب الإهمال بعدد 4991 حادثًا بنسبـة 11% خــلال عام 2023.

ولفت التقرير إلى أن أهم المسببات الرئيسية للحريق هي النيران الصناعية (أعقاب السجائر - أعواد الكبريت - مادة مشتعلة - شماريخ إلخ..) بعدد 14174 حادثًا بنسبة 31.2%، الماس الكهربائي أو الشرر الاحتكاكي بعدد 8346 حادثًا بنسبة 18.4% من إجمالي مسببات الحريق.

وجاءت المباني السكنية في المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 17804 حادثًا بنسبة 39.2%، يليها الأرض الفضاء (القمامة والمخلفات) بعدد 17106 حوادث بنسبة 37.6% من إجمالي حوادث الحريق.

وعلى مستوى المحافظات، تأتي محافظة القاهرة في المقدمة بالنسبة لحوادث الحريق بعدد 5993 حادثًا بنسبة 13.2%، تليها محافظة الجيزة بعدد 3925 حادثًا بنسبة 8.6%، وفى المرتبة الأخيرة محافظة شمال سيناء بعدد 137 حادثًا وبنسبة 0.3% من إجمالي حوادث الحريق.

أما على مستوى شهور السنة سجل شهر مايـو المرتبة الأولي لحوادث الحريق على مستوى شهور السنة بعدد 5067 حادثًا بنسبة 11.2%، يليـــه شهر يونيو بعدد 4365 حادثًا بنسبة 9.6% وأخيرًا شهر ديسمبر بعدد 2671 وبنسبة 5.9% من إجمالي حوادث الحريق.

كما بلـغ عدد المتوفين مـن ضحايا حوادث الحريق 239 متوفى عام 2023 مقابل 203 متوفين عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 17.7% عن عام 2022، وبلغ عدد المصابين 812 مصابًا عام 2023 مقابل 855 مصابًا عام 2022 بنسبة انخفاض قدرها 5% عن عام 2022.