إصابة 3 من أسرة واحدة فى احتراق منزل بسوهاج

أصيب سائق، وزوجته، ونجلهما بحروق متفرقة بالجسم، بسبب نشوب حريق في منزلهم بدائرة مركز دار السلام، بسبب تسرب الغاز من أسطوانة غاز منزلى ومحاولتهم إخماد الحريق.

البداية بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، بورود بلاغ بنشوب حريق في منزل بدائرة المركز، مشيد بالبلوك الأبيض ومسقوف بالخرسانة، ملك سائق، فانتقل اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، والعميد محمود طه، رئيس مباحث المديرية، وقوات الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

ونجم عن الحريق إصابة كل من: مالك المنزل بحروق في الوجه والساقين، وزوجته، ربة منزل، بحروق باليدين والساقين، ونجلهما، عامل، بحروق بالساق والساعد الأيمن، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وانحصرت التلفيات في احتراق بعض محتويات المنزل.

وأفاد المصابون بمضمون ما سبق، وأن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة غاز منزلي مع وجود مصدر حراري أدى إلى نشوب الحريق، وأضافوا أن إصابتهم حدثت حال محاولتهم إخماد الحريق، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك، ونفوا الشبهة الجنائية.

وتحرر عن الحريق المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.