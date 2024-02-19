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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

عاجل.. 12.4 مليار دولار صادرات مصرية لأكبر 5 أسواق عالمية خلال 11 شهرًا

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

حققت الصادرات المصرية لأكبر 5 أسواق عالمية ارتفاعًا إلى حدود 12.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2023 مقابل 11.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 694 مليون دولار بنسبة 5.9%، حسبما أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.


تركيا السوق الأول للصادرات المصرية


جاءت تركيا فى المرتبة الأولى بأعلى قيمة للصادرات المصرية لدول العالم، والتى سجلت 3.4 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2023 مقابل 3.5 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وتمثلت أبرز الصادرات المصرية إليها فى: أسمدة بقيمة 314.3 مليون دولار، وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة  831.2 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 297.4 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 162.6 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 361.3 مليون دولار.

وفى مرتبة لاحقة، حلت إيطاليا والتى بلغت الصادرات المصرية إليها 2.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2023 مقابل 3.098 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، ومن أبرز الصادرات المصرية إليها وقود وزيوت معدنية بقيمة 265.3 مليون دولار، حديد وصلب بقيمة 123.4 مليون دولار، المنيوم ومصنوعاته بقيمة 145.7 مليون دولار، لدائن ومصنوعاتها بقيمة 85.7 مليون دولار، أسمدة بقيمة 53.9 مليون دولار.


ارتفاع صادرات مصر للإمارات


كما سجلت صادرات مصر للإمارات ارتفاعًا إلى حدود 1.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2023 مقابل 1.8 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، وتمثلت أهم الصادرات المصرية إليها فى لؤلؤ وأحجار كريمة وحلى بقيمة 873.7 مليون دولار، ملابس وتوابعها بقيمة  159.7 مليون دولار، آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 254.6 مليون دولار، فواكه وأثمار صالحة للأكل بقيمة 88.8 مليون دولار، وزيوت عطرية ومحضرات تجميل بقيمة 56.1 مليون دولار.

الصادرات المصرية الاحصاء تركيا صادرات إيطاليا

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