زيادة كبيرة فى صادرات مصر للدول العربية.. 12 مليار دولار خلال 11 شهرًا

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الصادرات المصرية للدول العربية إلى حدود 12.030 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2023، مقابل 11.2 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 810.2 مليون دولار، لتستحوذ بذلك الأسواق العربية على أكثر من ثلث الصادرات المصرية لدول العالم بنسبة 31.3%.

صادرات مصر لدول الخليج

ولفت جهاز الإحصاء- وفق تقرير حصلت "الدستور" على نسخة منه- إلى أن دول الخليج العربي جاءت فى المرتبة الأولى بين الدول العربية بأعلى قيمة للصادرات المصرية، والتى ارتفعت إلى 4.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2023، مقابل 4.6 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 300 مليون دولار، يليها دول مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والتي بلغت الصادرات المصرية إليها 4.7 مليار دولار، خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2023، مقابل 4.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 500 مليون دولار.

الصادرات المصرية للسعودية

وجاءت المملكة العربية السعودية فى صدارة الدول العربية الأكثر استقبالًا للسلع المصرية بقيمة 2.3 مليار دولار خلال الفترة بين شهري يناير ونوفمبر 2023، مقابل 2.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار، تليها الصادرات المصرية لدولة الإمارات، والتي ارتفعت أيضًا إلى 1.9 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2023، مقابل 1.8 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 163.3 مليون دولار.

وفى المرتبة الثالثة حلت الصادرات المصرية لليبيا، والتي ارتفعت إلى حدود 1.6 مليار دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر من عام 2023، مقابل 1.089 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 531.7 مليون دولار، كذلك ارتفعت الصادرات المصرية للسودان، رغم أزمة الحرب، إلى 916.1 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2023، مقابل 866.3 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة قدرها 49.8 مليون دولار.

ارتفاع الصادرات إلى قطر

وسجلت الصادرات المصرية لقطر ارتفاعًا إلى حدود 39.4 مليون دولار خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2023، مقابل 20 مليون دولار خلال الفترة المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 19.4 مليون دولار، بينما سجلت الصادرات المصرية لسوريا قيمة صفرية خلال الفترة بين شهرى يناير ونوفمبر 2023، مقابل 332.4 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه.