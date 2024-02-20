الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز

مصر

رئيس معهد التخطيط: تقييم الإنجاز المتحقق في أهداف التنمية المستدامة الأممية بقرب حلول 2030

الدكتور أشرف العربي
الدكتور أشرف العربي

شارك الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، في الاجتماع الأول لمنتدى بطرس غالي الاقتصادي بمؤسسة الأهرام، بصفته عضو مجلس أمناء المنتدى، بحضور الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء الأسبق ورئيس المنتدى، وعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، والدكتور مجدى عبد الله أمين عام المنتدى والأستاذ المتفرغ بهيئة الطاقــة الذرية، والأستاذ شريف عبد الباقي الرئيس التنفيذي للمنتدى، ورئيس تحرير الأهرام الاقتصادي، وكوكبة متميزة من أعضاء المنتدى.

تحقيق الأهداف الوطنية 


وفي هذا الإطار، أكد الدكتور أشرف العربي اعتزازه بالانضمام إلى المنتدى الاقتصادي الذي يحمل اسم الدكتور بطرس غالي، تلك الشخصية الوطنية التي تركت بصماتها محليًا وإقليميًا ودوليًا، والذي يُعد أحد أهم رموز التنوير في مصر والعالم العربي، معربًا عن تقديره لوجود هذه النخبة المتميزة في عضوية المنتدى، وهو ما يعظم فرص الاستفادة من خبراتهم، متطلعًا إلى نجاح المنتدى في الإسهام في تحقيق الأهداف الوطنية للدولة المصرية.


وأضاف "العربي" أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدة موضوعات من بينها الأوضاع الإنسانية في غزة، وما تنذر به من عواقب وخيمة على المنطقة، وتحديد فكر ومنهجية عمل المنتدى من خلال وضع رؤية ذات أبعاد محددة تتضمن المشروعات ذات الأولوية، وطرق تنفيذها وآليات إتمام أركانها، إلى جانب مناقشة إمكانية الاحتفاء بأيام وأسابيع الأمم المتحدة باعتبارها لغة للتواصل بين الشعوب، وما يمكن أن يقوم به المنتدى في خدمة أهداف مشروع مصر ما بعد 2025.

 

أهداف التنمية المستدامة


ولفت رئيس معهد التخطيط القومي، إلى أنه مع قرب حلول عام 2030، يبدو منطقيًا تقييم حجم الإنجاز الذي تحقق فيما يخص تنفيذ أهداف التنمية المستدامة الأممية، مؤكدًا على ضرورة وضع ذلك في  أولويات أجندة المنتدى المرحلة القادمة، وهو ما يعكسه مشروع مصر ما بعد 2025 الذي تقوم عليه كل فعاليات وأنشطة معهد  التخطيط القومي خلال العامين القادمين.

معهد التخطيط القومى الدكتور اشرف العربى منتدى بطرس غالي الاقتصادي التخطيط التنمية المستدامة

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