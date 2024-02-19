عاجل.. "التنظيم والإدارة" يعلن عن وظائف شاغرة فى وزارة التعليم العالى

أعلن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عبر بوابة الوظائف الحكومية، عن عدد من الوظائف الشاغرة لدى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بجامعة كفرالشيخ.

وتشمل المسابقة الوظائف التالية: “مدرس بقسم اللغة الألمانية تخصص ترجمة، مدرس بقسم اللغة الصينية تخصص أدب– لغويات، مدرس بقسم اللغة الإيطالية تخصص أدب- لغويات، مدرس بقسم اللغة الإنجليزية تخصص ترجمة، مدرس بقسم اللغة الفرنسية تخصص ترجمة- علم لغة ويفضل تخصص صوتيات”.



وتبدأ الجامعة في تلقى طلبات شغل الوظائف المعلن عنها اعتبارًا من يوم الإثنين الموافق 19 فبراير وحتى 4 مارس المقبل 2024.

وتُقدم الطلبات شخصيًا باليد باسم الدكتور عميد كلية الالسن مشفوعة بالمستندات المعلنة على موقع إدارة الجامعة خلال مدة أقصاها خمسة عشر يومًا من تاريخ نشر الإعلان.

شروط شغل الوظائف الشاغرة



يشترط فيمن يتقدم لشغل أي من الوظائف الشاغرة التالي:

أن يكون حاصلًا على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من الجامعات الأجنبية.

ألا تزيد سن المتقدم عن 45 سنة وقت سريان الإعلان.

أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون حسن السيرة محمود السمعة.



ويتم الاختيار طبقًا للقواعد والمعايير المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 81 لسنة 2016 بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

ويشترط أيضًا في المتقدم لوظيفة مدرس في تخصصات اللغة الصينية والإيطالية، أن يكون حاصلًا على الدكتوراة من إحدى كليات الألسن أو الآداب في التخصص الدقيق المطلوب، على أن يكون المتقدم لوظيفة مدرس لقسمي اللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية حاصلًا على الدرجات العلمية من كليات الألسن فقط.

ترفق طلبات شغل الوظائف بالمستندات الآتية:

السيرة الذاتية للمتقدم والخبرات التدريسية السابقة ومدتها.

أصل (شهادة الليسانس– شهادة تقديرات السنوات الدراسية– شهادة الماجستي – شهادة الدكتوراه).

(3) نسخ من رسالة الماجستير والدكتوراه للمتقدم.

موافقة جهة العمل على التقدم للإعلان إذا كان يعمل بجهة حكومية أو تقديم تقرير كتابي بعدم العمل لمن لا يعمل.

إفادة قانونية معتمدة من جهة العمل بعدم الإحالة إلى المحاكم التأديبية والجنائية.

نتيجة تحليل المخدرات وفقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2021 ولائحته التنفيذية من إحدى الجهات المعتمدة.

تقديم بيان حالة وظيفية من جهة العمل السابقة لمن سبق إنهاء خدمته مبينًا بها أسباب إنهاء الخدمة.

أصل شهادة الميلاد وصورة بطاقة الرقم القومي سارية.

صحيفة الحالة الجنائية موجهة لجامعة كفرالشيخ.

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