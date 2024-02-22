الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

بدء صرف مرتبات فبراير للعاملين بالدولة.. اليوم

مرتبات
مرتبات

يبدأ صرف مرتبات شهر فبراير الحالي للعاملين بالدولة، اليوم  الخميس الموافق 22 فبراير، وعلى العاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية وفق بيان لوزارة المالية.

وقال شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أمس الأربعاء، إنه سيتم صرف مرتبات فبراير في أيام 22، 25، 26، 27، 28 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 8، 11، 12 من ذات الشهر نفسه، ومرتبات مارس أيام 21، 24، 25، 26، 27 من الشهر نفسه، والمتأخرات أيام 7، 10، 11 من الشهر ذاته.

وأهاب بالعاملين في الجهات الإدارية عدم التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت، اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية ومراعاة للإجراءات الاحترازية.

وبحسب بيان وزارة المالية عن صرف مرتبات الثلاثة أشهر الأولى للعام الحالي، يتم صرف مرتبات شهر فبراير 2024 اعتبارًا من 22 وتستمر لمدة 5 أيام، على أن يتم الصرف خلال أيام الخميس 22 فبراير، وهو أول أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024، والأحد 25 فبراير، ثاني أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الإثنين 26 فبراير، ثالث أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الثلاثاء 27 فبراير، رابع أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024، الأربعاء 28 فبراير خامس أيام صرف مرتبات شهر فبراير 2024.

موعد بدء صرف مرتبات شهر فبراير.. هل ستكون بالزيادة؟

وتصرف المرتبات من فروع البنوك، فروع البريد المصري المنتشرة على مستوى الجمهورية، وماكينات الصراف الآلي "ATM"، يأتى صرف مرتبات الشهر الحالى بدون زيادة، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 و1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، اعتبارًا من الشهر المقبل.

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