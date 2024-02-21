جدول زيادة مرتبات 2024| اعرف قيمة مرتبك قبل الصرف

يتصدر السؤال عن جدول زيادة مرتبات 2024 محركات البحث في مصر ومنصات التواصل الاجتماعي مع اقتراب صرف رواتب شهر فبراير 2024.

ويتساءل الموظفون في القطاع العام عن قيمة مرتباتهم بعد قرار الرئيس السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور وإقرار زيادة مرتبات 2024.

وتأتي الزيادة في وقت يعاني فيه المجتمع المصري من الغلاء بسبب ارتفاع معدلات التضخم محليًا وعالميًا وتزامن تنفيذ زيادة مرتبات 2024 مع اقتراب شهر رمضان المبارك وهو ما يساعد على تخفيف الأعباء عن المصريين.

ماهي الزيادة الجديدة في المرتبات ؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن مجموعة من القرارات الجديدة التي تهدف إلى حماية الشعب المصري اجتماعيًا، حيث تشمل هذه القرارات زيادة مرتبات الموظفين بنسبة تصل إلى 50% من الحد الأدنى السابق، مما يعني زيادة تصل إلى 6000 جنيه شهريًا، وبناءً على رغبة الكثير من المواطنين في معرفة جدول المرتبات الجديد، سنقوم بتوضيح كافة التفاصيل في الفقرات التالية.

جدول زيادة مرتبات 2024

تم تحديث جدول المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة قيمة الدرجات الوظيفية بين 1000 و1200 جنيه. وفيما يلي مرتبات 2024:

- الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 12،200 جنيه

- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 10،200 جنيه

- المدير العام أو ما يعادلها: 9،200 جنيه

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 8،200 جنيه

- الدرجة الثانية: 8،000 جنيه

- الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه

- الدرجة الرابعة: 7،000 جنيه

- الدرجة الخامسة: 6،500 جنيه

- الدرجة السادسة: 6،000 جنيه



زيادة معاشات 2024

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارات مهمة، حيث أمر بزيادة قيمة المعاشات بنسبة 15% لعدد 13.5 مليون مواطن مصري، وزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة مماثلة. كما وجه بصرف 15 مليار جنيه زيادات إضافية لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والأطباء والتمريض، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 81 مليار جنيه كزيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم ما قبل الجامعي. وقد تم تحديد قيمة الزيادة بما بين 325 جنيهًا و475 جنيهًا. كما تم تخصيص 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس والمعاونين لهم في الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

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