البورصة: هناك استقرار في الأسواق مع بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة

قالت د.رانيا يعقوب، عضو مجلس إدارة البورصة إن تذبذبات السوق الموازية للدولار أدت إلى تأثر البورصة.

وأضافت عضو مجلس إدارة البورصة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامي أحمد موسى المُذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن البورصة انتهت اليوم على عمليات جني أرباح.

أشارت عضو مجلس إدارة البورصة، إلى أنه كانت هناك عمليات شراء كبيرة وبيع في أسهم منتوعة، موضحه أن هناك وفرة من السيولة الدولارية مما انعكس على البورصة.

وأوضحت أن هناك سيولة على قطاع السلع الغذائية مع دخول شهر رمضان:"ضخ 150 مليار دولار لتنمية رأس الحكمة في المرحلة الأولى، وتشغيل العديد من المصانع من بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة".

أشارت إلى أن هناك استقرار في الأسواق مع بدء تنفيذ مشروع رأس الحكمة، مؤكده أن استقرار الأسعار في الأسواق ينعكس إيجابيا على المواطن.

تابعت عضو مجلس إدارة البورصة، أنه كان هناك أكثر من سعر للدولار في الأسواق ما انعكس على الأسعار مؤكده أن الدولة حريصة على توفير السلع في الأسواق بأسعار مستقرة، والسيولة الدولارية ستضخ في شرايين الاقتصاد خاصة قطاع العقارات.