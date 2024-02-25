الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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خبير اقتصادي يؤكد أهمية انخفاض أسعار السلع للحفاظ على معدلات التضخم

مصطفى بدرة
مصطفى بدرة

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة عن تحليلات مهمة تتعلق بالاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه، مؤكدًا أهمية استمرار انخفاض أسعار السلع للحفاظ على معدلات التضخم في حدود مقبولة، كما يجب أن يتم تنظيم الأسعار بشكل جيد لتجنب ارتفاع التضخم إلى مستويات غير مستدامة.

وأشار بدرة، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" على “صدى البلد"، إلى وجود شراكة مع الاتحاد الأوروبي لجذب استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار، وهذا يعد خطوة هامة لتعزيز الاقتصاد المصري، كما يجب أن يكون هذا الاستثمار موجهًا نحو القطاعات الحيوية لتحقيق أقصى استفادة.

وأكد بدرة أن الأزمات في الدول المحيطة تؤثر على مصر، ومن بين هذه التحديات هو وجود 10 ملايين ضيف في مصر، مما يشكل عبءً على موازنة الدولة والبنية التحتية، مشيرًا إلى أهمية إدارة الأموال بشكل فعال، وخاصة تلك المتعلقة بصفقة رأس الحكمة، ومن الضروري أن تستثمر هذه الأموال في تشغيل المصانع وتطوير الإنتاج لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز الاقتصاد.

رأس الحكمة عزة مصطفى صالة التحرير أسعار السلع انخفاض اسعار السلع الاتحاد الأوروبي استثمارات دولار

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