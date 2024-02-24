عاجل.. بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

علق ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

وقال ناجي فرج في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "سعر جرام الذهب عيار 21 وصل اليوم في بعض فترات لـ2800 جنيه".

وأضاف ناجي فرج: "إحنا قلنا إن الأسعار المتواجدة مفتعلة وغير حقيقية ومع انخفاض سعر الدولار تنخفض أسعار الذهب".

وتابع ناجي فرج: "من المتوقع أن ينخفض الدولار في السوق السوداء لـ40 جنيهًا وهذا الأمر سينعكس على أسعار الذهب".

وأكمل ناجي فرج: "الجنيه الذهب أصبح اليوم بـ23 ألف جنيه وانخفض سعره خلال الأيام الماضية".

ولفت ناجي فرج: "صفقة رأس الحكمة سوف تضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري خلال الشهرين المقبلين"، مضيفًا: "من الممكن أن ننتظر لمدة أسبوع حتى تستقر أسعار الذهب ثم نبدأ في شراء الذهب".