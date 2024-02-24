السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

زلزال يصيب سعر الدولار فى السوق السوداء.. خبير اقتصادى يوضح

الدولار
الدولار

علّق مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

قال مصطفى بدرة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مشروع رأس الحكمة له مردود إيجابي وزلزل سعر الدولار بالسوق السوداء".

أضاف: "الدولار في انخفاض مستمر وسوف ينخفض بشكل أكبر خلال الأيام المقبلة".

وتابع: "شهدنا تراجعًا كبيرًا في أسعار الدولار بالسوق السوداء خاصة بعد الإعلان عن تفاصيل مشروع رأس الحكمة".

وأكمل بدرة: "هناك انخفاض كبير في سعر الذهب منذ الأمس"، مضيفًا: "السندات المصرية ارتفعت في البورصات العالمية، وهذا الأمر يبعث رسالة للعالم بالتحسن في الاقتصاد المصري".

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