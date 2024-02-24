السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أحمد موسى: سعر المتر فى العلمين الجديدة تجاوز الـ100 ألف جنيه

أحمد موسى
أحمد موسى

وجّه الإعلامي أحمد موسى، التحية والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر، وهي مشروع تطوير رأس الحكمة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مافيش حتة في البلد والرئيس السيسي مش هيعمرها".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "التنمية متواجدة في كل ربوع الوطن، وبعد المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل رأس الحكمة؛ قابلت وزير الإسكان وتحدثت معه عن سعر المتر في العلمين الجديدة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "تم تطوير العلمين الجديدة بشكل كبير، وسعر المتر في العلمين الجديدة تجاوز الـ100 ألف جنيه؛ وذلك بفضل الاستثمارات الضخمة فيها".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مصر أصبحت قِبلة للاستثمارات والسياحة، وهذا بفضل مخطط الدولة لتحقيق التنمية".

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