بعد "رأس الحكمة".. عزة مصطفى: نفسى تحصل صفقات استثمارية مع قطر وتركيا

علقت الإعلامية عزة مصطفى، على الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير منطقة رأس الحكمة، قائلة: "الفقير والغني في مصر فرحان باللي حصل".

وقالت عزة مصطفى في برنامجها "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "كان في غاية الأهمية أن يعرف الشعب المصري كافة التفاصيل الخاصة بمشروع رأس الحكمة وهذا ما حدث بالفعل".

أكملت عزة مصطفى: "أتمنى المزيد من الصفقات مثل صفقة رأس الحكمة، ونفسي نكرر الشراكة مع الإمارات في مشروعات أخرى".

لفتت عزة مصطفى: "نفسي تحصل صفقات استثمارية مع قطر وتركيا وغيرها من الدول وأقرب صفقة قريبة ستكون مع المملكة العربية السعودية".

تابعت عزة مصطفى: "نفسي الحكومة المصرية تعلن عن صفقات أخرى بنفس تركيبة مشروع رأس الحكمة".