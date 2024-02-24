مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: شبكات الطرق أسهمت فى جذب استثمارات ضخمة

علق سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي بالحوار الوطني، على الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير منطقة رأس الحكمة.

وقال سمير صبري في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": "تم تنفيذ محاور للتنمية في مصر خلال السنوات الماضية وتم العمل على تطوير البنية التحتية".

أضاف صبري: "الدولة عملت على تطوير شبكة الطرق وقامت بإنشاء محاور للتنمية في كافة محافظات الجمهورية ".

وتابع: "مصر تقوم ببناء دولة جديدة وشبكة الطرق والمحاور الجديدة أسهمت بشكل إيجابي في إنجاح صفقة رأس الحكمة وجذب الاستثمارات".

وأكمل صبري: "رئيس الوزراء أكد أن مصر عكفت على تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق من أجل خدمة المشروعات الاستثمارية الكبرى".