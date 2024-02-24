أستاذ اقتصاد عن رأس الحكمة: مشروع استثمارى ضخم

علق هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، على الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير منطقة رأس الحكمة.

وقال هشام إبراهيم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مشروع رأس الحكمة مشروع استثماري ضخم.

أضاف هشام إبراهيم: "كلنا ثقة في الدولة المصرية وقيادتها وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية".

وأكمل هشام إبراهيم: "هناك تخطيط لمستقبل الدولة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تنعش الاقتصاد المصري".

لفت هشام إبراهيم: "يجب ألا يكون الخوف مبالغ فيه بشأن الاقتصاد المصري كي لا ينعكس الأمر سلبًا على الاقتصاد".