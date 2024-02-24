السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

أستاذ اقتصاد عن رأس الحكمة: مشروع استثمارى ضخم

رأس الحكمة
رأس الحكمة

علق هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، على الصفقة الاستثمارية الكبرى لتطوير منطقة رأس الحكمة.

وقال هشام إبراهيم في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، إن مشروع رأس الحكمة مشروع استثماري ضخم.

أضاف هشام إبراهيم: "كلنا ثقة في الدولة المصرية وقيادتها وقدرتها على جذب الاستثمارات الأجنبية".

وأكمل هشام إبراهيم: "هناك تخطيط لمستقبل الدولة المصرية وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تنعش الاقتصاد المصري".

لفت هشام إبراهيم: "يجب ألا يكون الخوف مبالغ فيه بشأن الاقتصاد المصري كي لا ينعكس الأمر سلبًا على الاقتصاد".

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