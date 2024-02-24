المجتمعات العمرانية: حققنا أعلى عائد استثمارى بأراضى الساحل الشمالى

علق وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

وقال وليد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حققنا أعلى عائد استثماري يمكن أن تحققه أراضي الساحل الشمالي".

أضاف وليد عباس: "حققنا مبيعات 5.9 مليار دولار العام الماضي في مشروعاتنا"، مضيفا: "لدينا بنية تحتية قوية وشبكات طرق ومحاور تنمية في كافة ربوع الوطن".

تابع وليد عباس: "المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في الدولة توفر ملايين فرص العمل"، مضيفا:" المشروعات التنموية توفر فرص عمل لـ 23 مليون مواطن ويعملون بشكل مباشر أو غير مباشر".