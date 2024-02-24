السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

المجتمعات العمرانية: حققنا أعلى عائد استثمارى بأراضى الساحل الشمالى

الساحل الشمالي
الساحل الشمالي

علق وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

وقال وليد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "حققنا أعلى عائد استثماري  يمكن أن تحققه أراضي الساحل الشمالي".

أضاف وليد عباس: "حققنا مبيعات 5.9 مليار دولار العام الماضي في مشروعاتنا"، مضيفا: "لدينا بنية تحتية قوية وشبكات طرق ومحاور تنمية في كافة ربوع الوطن".

تابع وليد عباس: "المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في الدولة توفر ملايين فرص العمل"، مضيفا:" المشروعات التنموية توفر فرص عمل لـ 23 مليون مواطن ويعملون بشكل مباشر أو غير مباشر".

مواد متعلقة

أحمد موسى: سعر المتر فى العلمين الجديدة تجاوز الـ100 ألف جنيه

أستاذ اقتصاد عن رأس الحكمة: مشروع استثمارى ضخم

مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى: شبكات الطرق أسهمت فى جذب استثمارات ضخمة

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

بعد "رأس الحكمة".. عزة مصطفى: نفسى تحصل صفقات استثمارية مع قطر وتركيا

خالد الجندى: مشروع رأس الحكمة يدعو للتفاؤل.. ومصر على الطريق الصحيح

بعد "رأس الحكمة".. خالد أبو بكر: مصر والسعودية تستعدان لمشاريع جديدة "كله خير"

بعد "رأس الحكمة".. خالد أبوبكر: "انتظروا مشروعًا آخر على البحر الأحمر"

الأكثر قراءة

بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

عاجل.. مجتمع الأعمال: توقعات بإبرام 4 صفقات كبرى على غرار «رأس الحكمة»

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

مشروع القرن المصرى.. أهالى مطروح: «رأس الحكمة» يُحوّل المحافظة إلى أهم وجهة سياحية

عاجل.. أسرار مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى: استيعاب 34 مليون نسمة.. وتوفير ملايين من فرص العمل

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة