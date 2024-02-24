مجلس الإمارات للمستثمرين: مشروع تطوير رأس الحكمة أرسى دعائم علاقات البلدين

قال جمال الجروان، أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، إن صفقة مشروع تطوير رأس الحكمة أرست دعائم العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، مؤكدًا أن مصر واجهة استثمارية مهمة للإمارات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على "الأولى المصرية"، مساء اليوم السبت، أنه توجد ألفا شركة إماراتية في السوق المصرية، لافتًا إلى أن المفاوض المصري ذكي وعادل في مفاوضاته بمشروع تطوير رأس الحكمة جعل هناك استثمارات بقيمة 30 مليار دولار للإمارات في مصر.

وتابع: "المشروع سينعش سوق الاستثمار العقارية، ويقضى على سوق الصرف الموازية، ليمهد لدخول المستثمرين دون تخوف من تقلبات سعر الصرف، والسوق المصرية ستحظى باهتمام كبير في جميع أنحاء العالم خلال المفترة المقبلة".

أوضح أن مشروع تطوير رأس الحكمة يدخل لمصر ملايين من السياحة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن المشروع الجديد سيوفر نحو مليون ونصف مليون فرصة عمل.