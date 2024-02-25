الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رسالة مهمة من المستشار محمود فوزى للمستثمر المصرى (فيديو)

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

وجه المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إلى المستثمر المصري قال فيها: "نحن في حاجة كبيرة إلى تزويد الصناعة والزراعة والسياحة، كما يجب التركيز جيدا على القطاعات الإنتاجية".

أضاف فوزي، خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، أن أزمة الدولار عرض وليس مرضا، فالمرض الحقيقي هو معاناة القطاعات الحيوية في مصر كالصناعة والزراعة، والتي تحتاج إلى معالجة كبيرة وواضحة في الوقت الحالي، كما أكد رئيس مجلس الوزراء د.مصطفى مدبولي على أهمية حدوث ذلك، الأمر الذي يعكس حلا حقيقيا لأي أزمات تواجه الدولة المصرية.

وأوضح فوزي أن هناك لجنة مشتركة بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني للمتابعة الدورية لتنفيذ المخرجات، كما أن رئيس مجلس الوزراء سيصدر قرار رسمي حول ذلك الأمر، كما أكد حرصه على حضور هذه الاجتماعات بشكل متواصل.

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