السبت 24 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

مستعمرون إسرائيليون
مستعمرون إسرائيليون

دمر  مستعمرون، اليوم السبت، أسلاكا شائكة تحيط بأراضٍ في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد القائم بأعمال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم محمد عزيز، بأن مجموعة من المستعمرين دمرت أسلاكا شائكة، تحيط بأرض زراعية مساحتها ١٨ دونما تعود لأحد المواطنين من عائلة صويص. حسبما ذكرت الوكالة الرسمية الفلسطينية.

يشارإلى أن المستعمرين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجماتهم على أراضي المواطنين في منطقتي خلة النحلة وخلايل اللوز، تمثل بالاستيلاء على مساحات وزراعتها، ومنع أصحاب من الوصول إليها ونصب بيوتا متنقلة.

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بلدية غزة: الاحتلال استهداف المدنيين والمرافق والمنشآت المدنية

طائرات الاحتلال الإسرائيلى

وفي وقت سابق واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 141 من الحرب مخلفة العشرات من الشهداء ومئات الجرحى.

وارتكب الاحتلال الاسرائيلي عشرة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29514 شهيدا و69616 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وواصلت قوات الاحتلال تدمير المربعات السكنية في خان يونس.

ونفذ طيران الاحتلال أحزمة نارية على بلدة خزاعة شرق خان يونس.

وقالت منظمة "بتسليم" الإسرائيلية إن جيش الاحتلال دمر كل مباني قرية خزاعة لإقامة منطقة عازلة شرق خان يونس.

وفي سياق متصل، أعلنت مصادر طبية عن استشهاد 19 مواطنا خلال غارات متفرقة على خان يونس جنوب قطاع غزة.

ولا تزال قوات الاحتلال تحاصر مجمع ناصر الطبي وتخرجه من الخدمة.

ودمر طيران الاحتلال مسجد "عمار بن ياسر"، في منطقة الشحايدة شمال عبسان الكبيرة شرق خان يونس.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية في حي الأمل غرب خان يونس.

وارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة في المنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وارتفع إلى 25 عدد الشهداء الذين ارتقوا في قصف يعود لعائلة أبوزعيتر في دير البلح.

ونُقل الشهداء وجميعهم من النازحين إلى مشفى شهداء الأقصى.

وأدى قصف إسرائيلي منزل عائلة زمزم في مخيم المغازي إلى استشهاد مواطنة وإصابة أعداد أخرى.

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