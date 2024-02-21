مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر

ينتظر جمهور النجم أحمد داش، عرض مسلسل مسار إجباري خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، بعد نجاحه في موسم دراما رمضان العام الماضي، ظهوره في دور نجل الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة.

مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري، من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في سباق دراما مسلسلات رمضان 2024 بطولة أحمد داش وعصام عمر إلى جانب عدد آخر من نجوم ونجمات الدراما المصرية وهو فرصة جديدة من الشركة المتحدة للشباب بعد منحهم البطولة المطلقة للمشاركة في شهر رمضان القادم.

قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور قصة مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024 في إطار حول الشابين عصام عمر، وأحمد داش "حسن" و"حسين" من منطقة شعبية، ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء ويخوض الثنائي تجربة مختلفة تماما في منطقة شعبية وكيف يتعامل الأبناء مع أمهاتهم بعد أن فقدوا الأب.

أحداث مسلسل مسار إجباري

وخلال الأحداث داخل مسلسل مسار إجباري نجم أن الشخصية الأولى هي لطالب في الجامعة ويقدم دوره الفنان الشاب عصام عمر والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا ويقدم دوره الفنان الشاب أحمد داش، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ولكن حين يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد إلا أن هناك أمر ما يجبرهما على التجمع معا من جديد والاتحاد من أجل هذا الهدف، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

أبطال مسلسل مسار إجباري

وبجانب أحمد داش وعصام عمر يشارك النجوم: «بسمة، صابرين، مي الغيطي، ياسمينا العبد، نور إيهاب، جوري بكر، رشدي الشامي، محمود البزاوي، خالد الصاوي، محمد لطفي».

العمل مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت.

وبدأ نجوم مسلسل مسار إجباري في تصوير حلقاته منذ عدة شهور، إلا أنه من المقرر الأستمرار في استمرار أعمال التصوير خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2024.