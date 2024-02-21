الأربعاء 21 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. أحداث مسلسل مسار إجباري بطولة أحمد داش وعصام عمر

مسلسل مسار إجباري
مسلسل مسار إجباري

ينتظر جمهور النجم أحمد داش، عرض مسلسل مسار إجباري خلال موسم مسلسلات رمضان 2024، بعد نجاحه في موسم دراما رمضان العام الماضي، ظهوره في دور نجل الفنان محمد رمضان في مسلسل جعفر العمدة.

مسلسل مسار إجباري

مسلسل مسار إجباري، من المقرر عرضه على شاشات ومنصات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في سباق دراما مسلسلات رمضان 2024 بطولة أحمد داش وعصام عمر إلى جانب عدد آخر من نجوم ونجمات الدراما المصرية وهو فرصة جديدة من الشركة المتحدة للشباب بعد منحهم البطولة المطلقة للمشاركة في شهر رمضان القادم.

قصة مسلسل مسار إجباري

وتدور قصة مسلسل مسار إجباري في رمضان 2024 في إطار حول الشابين عصام عمر، وأحمد داش "حسن" و"حسين" من منطقة شعبية، ويحدث أن يتفاجئ الثنائي بأنهما أشقاء من نفس الأب، وهم عكس بعضهما تمامًا في كل شيء ويخوض الثنائي تجربة مختلفة تماما في منطقة شعبية وكيف يتعامل الأبناء مع أمهاتهم بعد أن فقدوا الأب.

أحداث مسلسل مسار إجباري

وخلال الأحداث داخل مسلسل مسار إجباري نجم أن الشخصية الأولى هي لطالب في الجامعة ويقدم دوره الفنان الشاب عصام عمر والآخر يعمل في مهنة الميكانيكا ويقدم دوره الفنان الشاب أحمد داش، وطوال الحلقات الأولى من المسلسل لم يعرف أحدهم أنه شقيق الآخر، ولكن حين يتوفى الأب يعرف الشقيقان أنهما أخوة، فيضطر الاثنان إلى التعاون معًا بعد أن كانا يرفضان قبول أنهما أشقاء وأن والدهما شخص واحد إلا أن هناك أمر ما يجبرهما على التجمع معا من جديد والاتحاد من أجل هذا الهدف، وتتصاعد الأحداث وتدور المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي مشوق بشكل ترفيهي، خلال موسم دراما رمضان للعام 2024.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل مسار إجباري لـ أحمد داش وعصام عمر

أحمد داش وعصام عمر: نحاول تقديم تجربة واقعية من خلال مسار إجباري

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل مسار إجباري لـ عصام عمر وأحمد داش

دراما رمضان 2024.. تفاصيل شخصية صابرين في مسلسل مسار إجباري

أبطال مسلسل مسار إجباري

وبجانب أحمد داش وعصام عمر يشارك النجوم: «بسمة، صابرين، مي الغيطي، ياسمينا العبد، نور إيهاب، جوري بكر، رشدي الشامي، محمود البزاوي، خالد الصاوي، محمد لطفي».

العمل مكون من 15 حلقة للعرض فى شهر رمضان المقبل 2024، حيث تراهن المتحدة للخدمات الاعلامية على العمل خلال تصعيد نجمين شابين للبطولة مع سيناريو مميز ليكون من الأعمال المهمة هذا العام، إذ يتم تقديمه دراما اجتماعية شعبية عائلية فى نفس الوقت.

وبدأ نجوم مسلسل مسار إجباري في تصوير حلقاته منذ عدة شهور، إلا أنه من المقرر الأستمرار في استمرار أعمال التصوير خلال الأيام الأولى من شهر رمضان 2024.

مسار اجباري موعد عرض مسلسل مسار إجباري موعد اعادة مسلسل مسار إجباري قصة مسلسل مسار اجباري أبطال مسلسل مسار إجباري مسلسلات رمضان 2024 صابرين دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ قنوات عرض مسلسل مسار إجباري احداث مسلسل مسار إجباري ميعاد عرض مسلسل مسار إجباري

مواد متعلقة

مسلسلات رمضان 2024..  قصة مسلسل جودر - ألف ليلة وليلة لياسر جلال

قبل عرض مسلسل الحشاشين.. 4 معلومات ستبهرك عن طائفة حسن الصباح

مسلسلات رمضان 2024.. لماذا سُميت فرقة الحشاشين بهذا الاسم

حماس: تعليق "الغذاء العالمى" المساعدات الغذائية لشمال غزة يعمق معاناة الشعب الفلسطينى

هكذا تناولت مواقع التواصل الاجتماعي بوستر مسلسل يحيى وكنوز 3

الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 13 درجة

قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك وقت ومجهود

ميعاد صرف مرتبات شهر مارس 2024 هل بالزيادة الجديد

الأكثر قراءة

عاجل| مصر كلمة السر.. لماذا تخشى إسرائيل غزو مدينة رفح بريًا؟

عاجل| مصر تحرج أمريكا فى العدل الدولية.. كشف لجرائم الاحتلال ودعم أمريكى مطلق

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 21-2-2024

كام شعبان اليوم 2024 في التاريخ الهجري والميلادي

مصر تُحاصر إسرائيل أمام "العدل الدولية" فى مرافعة تاريخية لأجل فلسطين

خوفًا من غضب المسلمين.. ذعر فى إسرائيل من قرار المسجد الأقصى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

حمار الديمقراطيين

ماجد حبته

الرئيس.. والحكيم

عبد الرحيم طايع

هل تخاف إسرائيل من جثث الفلسطينيين؟!

أحمد بهاء الدين شعبان

ألمانيا وإسرائيل: "هتلر" ينهض من رقدته!

مدحت بشاى

وزارة الدفاع ووثائق الفخار الأكتوبرية

حسين دعسة

الرؤية الملكية الهاشمية تعزز نجاح العلاقات الأردنية الأمريكية لصالح قضايا المنطقة

حسين دعسة

خطط للاعتراف بدولة فلسطينية.. والإدارة الأمريكية تأخذ القرار!

عبدالوهاب داود

وإننى أحب السودان وأهله.. وأحب الطيب صالح أيضًا

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

استطلاع رأي: الإسرائيليون يستبعدون هزيمة جيش الاحتلال لحركة حماس

المدعي العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي يقر بحدوث انتهاكات في غزة

عضو بالكنيست يكشف أسباب رفض "شباب إسرائيل" الخدمة العسكرية